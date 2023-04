Ataques a escolas: polícias distribuem cartilhas sobre como agir. O que dizem os especialistas?

Episódios recentes de violência no ambiente escolar no Brasil vêm despertando a atenção de autoridades e para a criação de medidas e políticas públicas destinadas à prevenção contra novos atentados e à promoção de segurança dentro do ambiente escolar. Uma das orientações que tem se difundido é o método “Run, Hide & Fight”, que em português significa correr, se esconder e lutar.

O protocolo, utilizado mundialmente em situações de perigo como um ataque, orienta que a pessoa fuja se houver oportunidade. Caso contrário, que se esconda e que não faça barulho e, se tiver contato com o agressor havendo perigo iminente à vida, que lute. Especialistas defendem que, como medida de segurança, a ação pode não ser o melhor caminho, e que é preciso pensar antes em prevenção.

O método é recomendado pela Polícia Militar do Paraná e pela Polícia Militar de Santa Catarina, por exemplo. Nas redes sociais, a polícia paranaense divulgou recentemente uma cartilha contendo essas instruções. Já em Santa Catarina, de acordo com a pasta, a técnica será difundida como forma de prevenção, entre professores e funcionários para se defenderem de possíveis ações criminosas.

“Eu acredito que há um grande equívoco, do ponto de vista da prevenção, a abordagem da autodefesa. A defesa pessoal é bacana, mas ela não funciona na perspectiva de segurança pública. O que funciona é uma política integrada. É preciso articular segurança, educação, saúde, assistência, Ministério Público e Conselho Tutelar, construindo soluções múltiplas, porque é um problema multifatorial”, argumenta Aline Kerber, especialista em Segurança Pública e Prevenção da Violência na Escola.

A socióloga defende que a implementação da política pública é “complexa”. “Ela não funciona para o problema que se quer atacar. Tem que ter treinamento para diálogo, para resolver os problemas de forma pacífica e isso, efetivamente, vai construir espaços mais seguros para as pessoas. É preciso treinar jovens para que eles saibam resolver conflitos.”

O ponto de vista é compartilhado pelo advogado Felippe Angeli, gerente de Advocacy do Instituto Sou da Paz, organização não governamental dedicada à redução de violência no Brasil. Angeli alerta que é preciso ter cuidado para que instruções como o método “Run, Hide & Fight” não gerem pânico e contribuam para um efeito contágio. “Eu acredito que não é benéfico, não serve ao que se propõe, que é aumentar a proteção. Não traz soluções, desloca a responsabilidade para as vítimas, ocasionando uma pressão suplementar.”

Segundo o advogado, para além das rondas no entorno das instituições de ensino e na difusão do método de segurança pessoal, o papel do setor de segurança na prevenção à violência escolar se faz, sobretudo, na investigação, especialmente no que se refere aos ambientes virtuais de discussão, que têm sido apontados como a raiz do incentivo e apologia aos ataques.

Continua após a publicidade

Nesse sentido, a especialista em segurança pública Aline Kerber enfatiza que a inserção do policiamento nas escolas, por si só, não é uma “solução mágica”, mas que o trabalho, aliado à gestão de informação, pode ser um bom aliado na prevenção. “É preciso fazer um policiamento inteligente, que depende de locais, horários e dias da semana com maior chances de crime. Isso produz, além do reconhecimento das violências, a capacidade de tomar uma decisão baseada em evidências.”

Cartilha divulgada pela polícia paranaense com orientações em caso de situações de violência em escolas. Foto: Polícia Militar do Paraná/Reprodução

Aline avalia que a recomendação de enfrentamento ao agressor é o maior risco. “Não tem garantia de treinamento. E, mais do que isso, são crianças, elas não necessariamente têm força. O ideal é sempre que fuja, e talvez nem tanto o se esconda, porque a gente sabe que em casos como esses a orientação é tentar se afastar.”

Consultorias de segurança em ambiente escolar afirmam que o desenvolvimento de protocolos podem ajudar a garantir que a comunidade tenha mais organização para lidar com uma situação de perigo. Entretanto, para que funcionem de forma efetiva, é necessário que sejam implementados com um treinamento que envolva, necessariamente, toda a comunidade escolar e que contenha procedimentos claros, respeitando as características próprias do local.

Esse é um ponto também questionado pela socióloga. “Não tem como o protocolo ser implementado de forma efetiva em todas as escolas. Até porque a infraestrutura difere muito de uma escola para outra. O que dá para implementar é protocolo de ações integradas, com escola, segurança e outros órgãos públicos. Isso tudo pode e deve para fortalecer um trabalho integrado e que possa efetivamente ser de pronta resposta.”

O diálogo como ferramenta de prevenção

Tratando-se de métodos importados, para além da defesa pessoal, uma das medidas destacadas pela pesquisadora Danila Di Pietro, que estuda o desenvolvimento de convivência ética na educação, é a aprendizagem socioemocional na base curricular, o que vem sendo indicado pelos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

“O que a gente tem recomendado é que precisa ser abordado esse assunto na escola, mas há um modo de fazer isso. Você não pode deixar de considerar que tem sentimentos e preocupações preexistentes. É preciso iniciar o assunto de uma forma mais amistosa, perguntar o que os alunos estão escutando sobre o tema. Porque dependendo de quem vai levar esse discurso, você instaura o pânico”, afirma Danila.

A conversa com crianças e adolescentes, seja em casa ou na escola, é uma ferramenta de prevenção defendida pelos especialistas. Iniciativas de mediação de conflito, criação de grupos de apoio, promoção de diálogo e escuta são ações que a escola pode tomar na criação de uma cultura de paz, de acordo com Aline Kerber. Em vista disso, o advogado Felippe Angeli, do Sou da Paz, reforça a importância da escola engajar os pais a conversarem com os filhos e criarem uma rede de proteção.

Esse é um dos métodos indicados pela cartilha divulgada pela Polícia Civil de Goiás, que traz instruções para o ambiente virtual e para o ambiente familiar. O conteúdo enfatiza o cuidado necessário por parte dos pais com cyberbullying e com o acesso de crianças e adolescentes na internet. A cartilha ainda orienta que os responsáveis estejam atentos às mochilas dos filhos e, sobretudo, ao comportamento deles. “Não deixe de investir em tempo de qualidade e fortalecer laços de relacionamento. Negligência, violência familiar, ambiente tóxico, são possíveis influenciadores comportamentos destrutivos”, descreve o manual.

Os especialistas defendem que, dessa forma, tendo a prevenção atrelada aos motivadores do problema, é possível conter ações de violência nas escolas, conforme enfatiza Danila: “Para que esses atos não aconteçam novamente, para que esse policial armado não precise estar na escola, para que a escola volta ao seu papel origem emancipador, de educar essas meninas e meninas”.

Confira orientações