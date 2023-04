Ataques a escolas: como pais e alunos devem lidar com a divulgação de ameaças nas redes

Nos últimos dias, a circulação de mensagens nas redes sociais sobre supostas ameaças e planos de ataques em escolas e faculdades tem assustado estudantes e pais de alunos. Após dois atentados com mortes – em São Paulo e em Blumenau (SC) –, os governos dizem ter reforçado a segurança no entorno dos colégios e a estrutura de investigação de denúncias.

Foto: Werther Santana/Estadão

Paralelamente, dirigentes de ensino e colégios têm divulgado para as escolas e as famílias quais têm sido as orientações e providências tomadas. Especialistas recomendam que professores, pais e alunos evitem espalhar o pânico e ajudem na construção coletiva dos canais de diálogo e soluções. Veja algumas dicas: