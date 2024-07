Bilionário doa US$ 1 bilhão para universidade dos EUA; veja como dinheiro será usado

Uma doação de US$ 1 bilhão de Michael Bloomberg para a Johns Hopkins, anunciada na segunda-feira, 8, permitirá que a maioria dos alunos da Faculdade de Medicina da universidade tenha acesso gratuito e também aumentará a ajuda financeira para outros alunos das escolas de Enfermagem e Saúde Pública da universidade e de outros programas de pós-graduação.

A Bloomberg Philanthropies, que supervisiona os esforços beneficentes da Bloomberg, disse em um comunicado que a doação garantirá que “os aspirantes a médicos mais talentosos, representando a mais ampla gama de origens socioeconômicas, terão a oportunidade de se formar sem dívidas” na universidade.

Bloomberg, ex-prefeito da cidade de Nova York, é formado pela Universidade Johns Hopkin Foto: Shannon Stapleton/AP - 19/09/2023

A partir do próximo semestre, Johns Hopkins oferecerá ensino gratuito para estudantes de Medicina de famílias que ganham menos de US$ 300 mil por ano, informou a Bloomberg Philanthropies. A universidade também pagará o custo de vida e outras taxas para estudantes de famílias com renda de até US$ 175 mil.

Bloomberg, ex-prefeito da cidade de Nova York e formado pela Johns Hopkins, disse em um comunicado que o alto custo da faculdade de Medicina e da pós-graduação "muitas vezes impede que os alunos se matriculem" em um momento crucial em que os Estados Unidos enfrentam uma escassez de profissionais da área médica. "Ao reduzir as barreiras financeiras para esses campos essenciais, podemos liberar mais estudantes para seguir carreiras pelas quais são apaixonados e permitir que eles atendam mais famílias e comunidades que mais precisam deles", disse Bloomberg.

Nos últimos anos, outras universidades também puderam dispensar o pagamento de mensalidades para estudantes de Medicina. A Albert Einstein College of Medicine, no bairro do Bronx, em Nova York, fez isso depois que Ruth Gottesman, professora de longa data da instituição, fez uma doação de US$ 1 bilhão no início deste ano.

Em 2023, Kenneth G. Langone, um financista bilionário e fundador da Home Depot, e sua esposa, Elaine Langone, fizeram uma doação de US$ 200 milhões para a Escola de Medicina de Long Island da Universidade de Nova York, tornando as mensalidades gratuitas para os estudantes de medicina.

Essa não é a primeira grande contribuição para a Johns Hopkins da Bloomberg, que rotineiramente faz doações para as artes, educação, meio ambiente e saúde pública. A Bloomberg Philanthropies fez uma doação de US$ 1,8 bilhão para a universidade em 2018 como parte de um esforço para garantir que os alunos de graduação fossem aceitos pela universidade independentemente da renda de suas famílias.

Ron Daniels, presidente da Johns Hopkins, disse em um comunicado na segunda-feira que “a remoção de barreiras financeiras à oportunidade individual alimenta a excelência, a inovação e as descobertas que revertem em benefício da sociedade”.

A nova doação da Bloomberg significará que quase dois terços dos estudantes de Medicina que atualmente frequentam a Johns Hopkins ou que ingressarão em programas na universidade em breve terão direito a ensino gratuito ou a ambos, ensino gratuito e despesas de moradia, de acordo com a universidade. Aqueles que se qualificarem receberão em breve pacotes atualizados de auxílio financeiro.

José Luis Castro, presidente e CEO da Vital Strategies, uma organização de saúde pública sem fins lucrativos, disse na mídia social que a doação para a Johns Hopkins foi “transformadora e inspiradora” e que “ajudaria a atender à crescente necessidade de médicos e profissionais de saúde pública”.

Este artigo foi publicado originalmente no The New York Times.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.