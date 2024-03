Bolsas de estudo para mulheres em STEM do British Council 2024: inscreva-se!

Foto: ThisisEngineering RAEng, via Unsplash

São 10 bolsas para mestrado em ciências, tecnologia, engenharia e matemática nas universidades de Aston e Essex. Inscrições até 30/04.

PUBLICIDADE Em comemoração ao Dia Internacional das Meninas e Mulheres em STEM (que concentra disciplinas nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática), celebrado no dia 11 de fevereiro, o British Council anuncia o lançamento da quarta chamada para o programa British Council Scholarships for Women in STEM. Mulheres brasileiras, graduadas nessas áreas, podem se inscrever para concorrer a dez bolsas de mestrado nas universidades de Aston e Essex, no Reino Unido. Globalmente, o British Council estabeleceu programas de apoio para mulheres e meninas em STEM, projetados com uma abordagem holística. O objetivo é inspirar mulheres jovens a estudar e seguir carreira em ciência, tecnologia, engenharia ou matemática, além de ajudar aquelas que trabalham nessas áreas a alcançar posições de liderança e fazer contatos com seus pares em sua região de origem e no Reino Unido. Confira os cursos que oferecem bolsas de estudo:

Aston University

MSc Mechanical Engineering, MSc Future Vehicle Technologies, MSc Robotics and Autonomous Systems e MSc Smart Manufacturing. Inscreva-se aqui até 30 de abril.

University of Essex

MSc in Data Science and its Applications, MSc Artificial Intelligence and its applications, MSc Applied Data Science, MSc Data Science, MSc Artificial Intelligence, MSc Big Data and Text Analytics, MSc Optimisation and Data Analytics, MSc Advanced Computer Science, MSc Financial Technology, MSc Computer Engineering, MSc Computer Networks and Security, MSc Electronic Engineering, MSc 5G and Emerging Communications Systems e MSc Intelligent Systems and Robotics. Inscreva-se aqui até 30 de abril.

O que a bolsa cobre?

- Custos de mensalidade e taxa de matrícula.

- Subsídio de sustento por 12 meses, incluindo alocação para alojamento.

- Despesas de viagem.

- Taxas de visto e seguro médico.

- Reembolso da taxa de exame de idioma inglês IELTS, se necessário

Para obter informações detalhadas sobre os procedimentos de inscrição e critérios de elegibilidade, candidatas interessadas devem visitar o site oficial do British Council no Brasil.

