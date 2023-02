Entidade social oferece cursos gratuitos de tecnologia para pessoas em vulnerabilidade

Crédito: Divulgação Foto:

Brasileiros que residem no exterior e que estejam em situação vulnerável também podem se inscrever até o dia 05 de março. Confira!

A Escola da Nuvem está com vagas abertas para cursos gratuitos na área da tecnologia. Eles são oferecidos para pessoas que integram a camada vulnerável da população brasileira e de outros países de língua portuguesa, com destaque para jovens a partir dos 16 anos, mulheres, negros, refugiados e comunidade LGBTQIAP+. Brasileiros que residem no exterior e que estejam em situação vulnerável também podem se inscrever.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas até o dia 5 de março. A Escola da Nuvem é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que prepara pessoas para carreiras na nuvem (cloud), em parceria com a entidade social CAMP Pinheiros, que ajuda na inclusão de pessoas em vulnerabilidade social.

Além do aprendizado, os alunos têm a oportunidade de se conectar com profissionais e empresas. Outros temas como inteligência emocional, compreensão do mercado de trabalho, como elaborar um currículo, como desenvolver a marca pessoal, como desenvolver networking e demais soft skills também serão abordados.

Os cursos iniciam com Fundamento de Rede, que dá embasamento para a carreira na nuvem. A modalidade consiste em cinco aulas, cada uma com duração de 2 horas. Ao final desta etapa, há uma prova de lógica, matemática e leitura. Os aprovados seguem para as aulas Fundamentos de Cloud AWS, com carga horária de 124 horas, divididas em aulas ministradas duas vezes por semana durante 3 meses. Aqueles que terminarem o curso receberão certificação digital de AWS Certified Cloud Practitioner.

Todos os interessados são submetidos a uma avaliação de perfil econômico e a um teste básico online em leitura, matemática, lógica e conhecimentos básicos de redes de computadores. Faça sua inscrição AQUI.

