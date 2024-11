Divulgação/Escola Eleva Foto: Estúdio TecnoArte

Em um mundo cada vez mais conectado, aprender um segundo idioma se transformou em uma ferramenta necessária para preparar os estudantes para os desafios atuais e, também, do futuro.

PUBLICIDADE Muito mais do que saber falar fluentemente o inglês, o aprendizado de uma nova língua precisa qualificar o indivíduo para interagir com maestria em um mercado profissional E mais: para aqueles que almejam estudar em outro país, é necessário estar preparado para a produção acadêmica internacional. Dessa forma, o ensino bilíngue tem a função de formar o aluno para uma sociedade plural e integrada , com culturas diferentes, mas conectadas. Com tamanha relevância para o futuro das novas gerações, esse aprendizado precisa ser transmitido de maneira eficiente, de modo que apresente os resultados desejados. E um dos fatores que influencia no ensino, é a metodologia utilizada durante o aprendizado. Se bem aplicada, junto de bons professores e materiais,faz toda a diferença para a formação do estudante.

Ensino bilíngue nas escolas

Há décadas os brasileiros entenderam a importância do ensino bilíngue para galgar melhores colocações no mercado de trabalho, e também em oportunidades em sociedade. Só para ter uma ideia, especialistas estimam que a diferença salarial nos cargos de gerência é de 150% para aqueles que dominam um novo idioma. A alta fica entre 40 a 79% para as vagas operacionais.

Nos colégios, as aulas de inglês serviam apenas como uma introdução ao conhecimento de uma outra língua, não garantindo a fluência desejada. Com isso, as escolas de idiomas se proliferaram pelo país, auxiliando desde crianças até adultos para suprir essa carência.

Com o passar do tempo, porém, as instituições de ensino começaram a desenvolver processos para o aprimoramento do aprendizado de outros idiomas: inglês e espanhol são os mais comuns, criando métodos para a promoção e imersão do aluno desde o ensino infantil até o médio.

Surge assim a bandeira do ensino bilíngue. Houve uma crescente no número de escolas que acrescentaram essa proposta na grade curricular. Mas será que realmente todas estão preparadas para garantir a fluência desejada pelos estudantes?

Importância da metodologia

Muitos colégios utilizam apenas a imersão como argumento para justificarem a forma de ensinar o inglês. Afinal, todos aprenderam a falar o português apenas escutando os pais, não é mesmo?!

Claro que esse contato inicial é responsável pelo início do processo. Entretanto, seguindo a mesma analogia, será que o português falado por uma criança é suficiente para que ela consiga no futuro se comunicar e escrever corretamente?

Certamente, o aprendizado da língua nativa na escola é responsável pela preparação desse aluno. Com o inglês não é diferente. Por isso, o colégio precisa trabalhar com uma metodologia realmente eficaz para garantir que o estudante chegue no final da jornada escolar preparado para viver em um mundo multicultural. Dessa forma, o ensino bilíngue vai muito além do simples aprendizado, é preciso planejar o método de aplicação junto às disciplinas curriculares - matemática, ciências, artes, geografia, e outras atividades dentro da vida escolar. Esse ensinamento deve ser trabalhado de forma conjunta com o idioma nativo daquela criança ou adolescente, e não de maneira excludente, como uma ferramenta de instrução. Benefícios do ensino bilíngue Quando o ensino bilíngue utiliza a metodologia certa, os estudantes costumam demonstrar um desempenho acadêmico melhor. Na Escola Eleva, por exemplo, o ensinamento de um novo idioma é interligado com as demais disciplinas desde a Educação Infantil através das áreas de ciências, teatro, música, artes e educação física. A partir do 1o ano do Ensino Fundamental, outras matérias como Creative Tech entram para complementar as matérias onde o Inglês é a língua de instrução. No Fundamental 2, além das matérias acima, a Eleva elege uma matéria acadêmica diferente para ser lecionada em Inglês a cada ano. History, Maths, Geography e Science são oportunidades de desenvolver a escrita, leitura e pensamento em Inglês. Outro ponto importante é o aumento da conscientização sobre os valores e princípios de diferentes culturas, o que facilita a construção de cidadãos melhores para o mundo.

Por conta do trabalho multidisciplinar, os estudantes também costumam apresentar um senso crítico mais apurado, facilitando a resolução de problemas complexos do dia a dia.

Os frutos desse processo de aprendizagem, porém, dependem da metodologia aplicada. Dessa forma, é importante que os pais avaliem com cuidado o ensino bilíngue trabalhado na escola.

Como referência, observe se as aulas costumam trabalhar os diferentes idiomas em atividades práticas. Ao envolver o aprendizado com projetos dinâmicos, é possível assimilar com muito mais facilidade um novo idioma.

Verifique também se a escola trabalha com elementos culturais de caráter internacional. Assim como é importante conferir o material didático e a equipe de professores.

Para o correto aprendizado, é importante contar com um corpo docente qualificado, que domine o idioma para lecionar aos estudantes.

Lembre-se ainda de verificar os resultados já conquistados pela metodologia adotada pela instituição, verificando o desempenho de alunos mais experientes.

Com esses cuidados, fica mais fácil encontrar a escola certa para que o seu filho conquiste bons resultados com o ensino bilíngue, tornando-se capaz de enfrentar os desafios de um mundo globalizado.

