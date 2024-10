Divulgação/Escola Eleva Foto: Estúdio TecnoArte

As profissões do futuro surgem em um mundo cada vez mais desafiador e dinâmico. Claro que a inovação sempre teve a capacidade de criar e acabar com determinadas tarefas. Um exemplo clássico foi o sumiço da função de acendedor de lampião com a criação da energia elétrica.

PUBLICIDADE Entretanto, a velocidade das novas tecnologias está construindo um cenário realmente diferenciado. Por um lado, profissões tradicionais perdem espaço, com a máquina realizando automaticamente e com maior eficácia determinadas tarefas antes manuais. Por outro, o mercado de trabalho precisa de profissionais qualificados, com elevada capacidade de aprimoramento constante, assim como habilidades únicas, tais como proatividade, boa comunicação, trabalho em equipe, capacidade de resolução de problemas e conflitos, entre outras. Nesse cenário, as escolas desempenham um papel de destaque. Afinal, essas instituições são responsáveis por formar as novas gerações, preparando os alunos para exercerem as profissões do futuro.

Profissões do futuro e as escolas

As profissões do futuro estão diretamente relacionadas com o processo de transformação das empresas de diferentes segmentos promovido pelas novas tecnologias que surgem a cada dia.

A pesquisa Future of Jobs, divulgada em 2023 pelo Fórum Econômico Mundial, trouxe dados importantes sobre este assunto. De acordo com o estudo, 85% das organizações consultadas identificaram a digitalização e a crescente adoção de novas tecnologias como as principais tendências capazes de alavancar as mudanças nas empresas.

Além disso, 75% das companhias entrevistadas esperam adotar nos próximos anos tecnologias que atuem com inteligência artificial, big data, tecnologia em nuvem, entre outras.

Nesse contexto, é fácil imaginar que as escolas precisam orientar os estudantes para que estejam familiarizados com essas inovações. Apesar disso, engana-se quem imagina que isso significa incluir matérias relacionadas à informática no currículo acadêmico.

Quando na verdade, a real necessidade é desenvolver um projeto mais amplo, trabalhar nos estudantes determinadas habilidades necessárias para qualquer segmento.

Importância da metodologia

Dessa forma, a metodologia adotada por cada instituição faz a diferença na preparação dos estudantes para as profissões do futuro. Em um mundo globalizado, isso significa muito mais do que desenvolver os estudos tradicionais necessários.

Isso envolve, por exemplo, o aprendizado bilíngue, assim como o desenvolvimento de habilidades, como trabalho em equipe, resolução de conflitos, boa comunicação, proatividade, entre outras. Hoje, a metodologia ativa adotada pela Eleva se encaixa com maestria na preparação do aluno para as profissões do futuro. Ao colocar o estudante como peça central de todo o processo, fica muito mais fácil transmitir os ensinamentos necessários. Para isso, trabalha as diferentes disciplinas por meio de projetos e atividades práticas. Dessa forma, o professor consegue direcionar os estudantes, que se aprofundam ainda mais em cada assunto trabalhado. Diferentemente do que ocorre com as aulas expositivas, nas quais os participantes escutam de forma passiva as informações transmitidas pelo professor, a metodologia ativa prioriza as aulas majoritariamente participativas.

Separados em pequenos grupos, os estudantes desenvolvem os projetos propostos, aprimorando o constantemente o conhecimento para conseguirem superar os desafios apresentados.

Aprendendo por meio desse processo, os estudantes aprendem ainda outras habilidades muito desejadas no mercado de trabalho, como pensamento crítico e a capacidade de trabalhar em equipe e de solucionar conflitos, por exemplo.

Com essa abordagem mais atual, a metodologia ativa forma muito mais do que profissionais. Ela consegue preparar a nova geração de líderes para assumirem posições de destaque.

Vale ressaltar o papel fundamental da estrutura da instituição, especialmente quando o tema é tecnologia. O contato adequado com a inovação é essencial para desenvolver o conhecimento necessário.

Neste cenário, é possível afirmar que as escolas precisam aprimorar seus métodos para que os alunos estejam preparados para as profissões do futuro, independentemente das mudanças que ocorrem a cada dia.

Esse aprimoramento dos processos educacionais auxiliará na formação de cidadãos prontos para superarem os desafios apresentados, atuando para a construção de um mundo melhor.

