Colégio Magno/Mágico de Oz propõe educação de excelência para um desenvolvimento integral

Em uma minicidade, a Vila Oz, alunos do Mágico de Oz, a educação infantil do Colégio Magno, participam de um jogo simbólico e trabalham, por exemplo, temas como educação financeira no minimercado e no BancoOz. Sob o olhar atento das educadoras, as atividades se estendem para outros ambientes, como o Núcleo Ambiental – um quintal arborizado de 490 m2, composto por hortas, jardim, lago sensorial, ateliê e um centro de sustentabilidade e pesquisa, propositalmente integrados ao verde.

Com três unidades na zona sul de São Paulo, a instituição, que está prestes a completar 55 anos, respeita o tempo e as escolhas da criança, ora em grupo, ora individualmente. É assim que o Colégio Magno/Mágico de Oz constrói seu fazer pedagógico cotidiano, valorizando a autonomia como um princípio inegociável a ser protagonizado por crianças e jovens, do berçário ao ensino médio.

Colégio Magno/Mágico de Oz respeita o tempo e as escolhas da criança

A escola celebra convicções pedagógicas e princípios claros, que reafirmam sua tradição à frente de inovações pedagógicas das últimas cinco décadas, enquanto reconhece a educação na sua perspectiva integral, que inclui as dimensões acadêmica, social, socioemocional, ética, física, ampliando em muito as possibilidades que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) representa, por sua própria natureza.

“Quando vem à escola, uma criança ou jovem não chega apenas com uma mente para aprender conteúdos disciplinares. Ele vem com seus ouvidos, olhos, sua sensibilidade, seus desejos, sua vontade de brincar, de fazer amigos, de viver experiências novas. A escola é, por excelência, um espaço de desenvolvimento integral, que precisa prover oportunidades em todos os campos”, garante a diretora pedagógica do Colégio Magno/Mágico de Oz, Cláudia Tricate.

Uma escola para todos e para cada um

A educação integral faz parte do DNA do projeto educativo do Magno/Mágico de Oz. Isso significa que as formações artística, esportiva, cognitiva e social fazem parte do cotidiano dos alunos, que podem construir um currículo mais amplo do que o das disciplinas da matriz regular, representando um diferencial nos processos seletivos para universidades do exterior, bem como no acesso a diferentes universidades brasileiras.

“O projeto foi se moldando, lógico, aos tempos atuais, mas acho que a grande sacada foi esta: manter a tradição com inovação. Para nós, tradição e inovação não são coisas opostas”, esclarece a diretora.

A educação integral faz parte do DNA do projeto educativo do Magno/Mágico de Oz

Nas modalidades de tempo integral, a matriz curricular diária é composta de quatro tempos vespertinos, sendo dois, obrigatoriamente, dedicados ao estudo assistido. Cada aluno pode escolher atividades em um menu com mais de 30 opções e, por exemplo, aprender a andar de bicicleta, praticar canoagem, pilates, ioga ou escalar.

Há dois anos, a escola estruturou um programa de aprofundamento curricular, a pedido dos alunos. O “Magno Mais” oferece experiências, minicursos, aulas preparatórias e de aprofundamento, para além do que prevê a diversificada grade do tempo regular.

“Eles podem participar de um núcleo de estudos e preparação para fóruns simulados de diplomacia internacional, olimpíadas científicas, aprofundar-se em cálculo avançado, química ou teoria política, já no ensino médio, ou ainda representar o Brasil em eventos com grande repercussão mundial, como a COP [Convenção das Partes], a convenção da ONU [Organização das Nações Unidas] sobre o clima. Somos a única escola brasileira a enviar alunos e professores para a COP”, explica.

O projeto pedagógico do Magno tem, por essência, a finalidade de preparar o aluno para todos os seus sonhos” Cláudia Tricate, diretora pedagógica

O mundo é logo ali

Mais do que bilíngue, o Magno/Mágico de Oz se posiciona como uma escola brasileira com um currículo internacional. Os alunos tornam-se proficientes em línguas adicionais, como inglês e espanhol, para escrever, ler, mas também para compreender e se comunicar com outras culturas. “Isso significa que nossas crianças e jovens são formados em conexão real com o mundo. Não é uma questão de dominar vocabulário. É preciso mobilizar repertórios, compreender e ser capaz de se expressar interculturalmente”, resume Cláudia.

Em parceria com a University of Missouri, a Mizzou (EUA), a escola oferta programas regulares internacionais, nos cursos Mizzou Global Scholars (do 6º ao 8º ano do ensino fundamental 2), e no Mizzou Academy Dual Diploma Program/Magno High School (da 9ª à 2ª série do ensino médio), que abrem para centenas de jovens a possibilidade de complementar o currículo brasileiro com disciplinas, conteúdos e competências oferecidos no chamado K12 norte-americano – sendo “K” para kindergarten (jardim de infância) e “12″ para o último ano do ensino médio. Ao final do ensino médio regular, os alunos que optam pelo currículo internacional ganham dois diplomas, um deles chancelado pela University of Missouri.

Os cursos internacionais se desenvolvem inteiramente em inglês, no contraturno, com um currículo baseado em projetos e disciplinas com amplo sentido de cidadania e de soft skills, ministradas por professores nativos. “Não são aulas de inglês, mas em inglês”, pondera a diretora do Magno/Mágico de Oz.

A presença do currículo internacional também está na educação infantil. As crianças a partir dos 3, 4 anos têm contato com sons e com o universo cultural da língua inglesa, de forma lúdica e integrada ao currículo, com professores vindos de países como Estados Unidos, Escócia, Senegal e Nigéria. “É uma imersão no inglês. Dentro do currículo, fora do currículo, no período estendido, justamente para que elas vivam essa realidade”, valoriza.

College Counseling

A criação de um Núcleo Internacional trouxe ainda, entre outras possibilidades, um acompanhamento personalizado do College Counseling, oferecido para todos os alunos da comunidade escolar que desejam se preparar para estudar em outros países. Esse acompanhamento se estende durante todo o ensino médio.

“Cada aluno encontra, assim, a universidade que mais se encaixa em seu perfil, se prepara para os diferentes processos seletivos, para o processo de concessão de bolsas e constrói um currículo pessoal potencialmente bem avaliado nas universidades estrangeiras e também nas universidades brasileiras”, explica a diretora pedagógica.

Somente no ano passado, foram nove aprovações internacionais alcançadas pelos estudantes do colégio. Em 2024, 12 alunos estão em processo de seleção, buscando vagas em universidades norte-americanas e também na Europa.

O aluno onde ele quer estar

Enquanto buscam experiências em universidades de alto nível no exterior, os estudantes também conquistam vagas em grandes instituições brasileiras. O colégio criou, no ano 2000, um modelo de preparação para os principais vestibulares, com mais de 600 horas de atividades de revisão e aprofundamento dos conteúdos no contraturno, com professores de cursinhos. Em 2024, os alunos do Magno alcançaram 180 aprovações em um perfil diversificado de cursos. “Essa variedade de caminhos reflete, justamente, a liberdade e a autonomia construídas pelo Magno”, esclarece a diretora.

A liberdade e a autonomia estão ainda na construção de projetos de vida, no engajamento em diferentes intervenções sociais, na escolha dos itinerários formativos (são mais de dez opções) pelos alunos do ensino médio. “Muitos desses cursos têm seus temas definidos a partir de demandas trazidas pelos próprios estudantes. Tudo é preciso ter e fazer sentido para eles”, explica. Assim, enquanto estudantes trabalham no itinerário de direitos humanos para revitalizar uma escola na cidade de Pelotas, destruída depois das inundações registradas no sul do País, em abril e maio deste ano, outros jovens estão construindo uma guitarra elétrica nas aulas de Music Maker.

Depois de mais de cinco décadas e com um projeto pedagógico consolidado e compartilhado com as mais de 2 mil famílias que formam sua ampla comunidade escolar, o Magno/Mágico de Oz preserva a sintonia entre tradição e inovação, e reconhece a responsabilidade que é preparar o aluno para todos os seus sonhos. “A coerência nos permite afirmar que a grandeza de toda essa história está em aprender com as muitas lições e experiências do percurso”, conclui Cláudia.