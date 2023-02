A importância do parquinho escolar para o desenvolvimento das crianças

Colégio Marista Glória promove revitalização deste importante equipamento auxiliar para a aprendizagem

As novas descobertas, as cores e o aspecto lúdico que o parquinho infantil proporciona fazem parte do dia a dia da Educação Infantil. Por estarem ao ar livre, os parquinhos também permitem a exploração do local, possibilitam que as crianças tenham contato com a paisagem externa e o tempo, os pássaros, os barulhos de toda a escola, experimentando novas formas de estar e interagir com o novo mundo que se abre ao seu redor.

Desse modo, a interação com os amigos, com as atividades educativas e com todos os agentes que compõem o ambiente escolar, são de suma importância para a aprendizagem e o desenvolvimento de capacidades, habilidades e competências dos pequenos.

Foto: Estadão

O Colégio Marista Glória é um exemplo de instituição de ensino que aproveita o parquinho escolar para proporcionar o desenvolvimento de habilidades nas crianças. Recentemente, o Glória promoveu a revitalização completa desse ambiente, visando favorecer a expressão dos alunos, criando suas próprias regras e explorando objetos que se tornam seus brinquedos.

"O parquinho escolar, além de tudo, é um espaço de estímulo à criatividade, já que, além dos brinquedos físicos, pode-se usar a estrutura para propor novos jogos e brincadeiras", explica a diretora geral do Colégio Marista Glória, Cláudia Ayres Paschoalin.

Ainda, segundo a diretora geral, os módulos de brincar que compõem o circuito do parquinho infantil promovem o desenvolvimento psicossocial, motor e cognitivo, como por exemplo:

Escada: desenvolvimento do equilíbrio e do tônus muscular;

Ponte pênsil: estímulo da coordenação motora, equilíbrio e da interação social;

Tubos sonoros: desenvolvimento do raciocínio lógico, sensorial, da criatividade e da interação social;

Escorregador: estímulo do equilíbrio, noção espacial e interação social;

Balanço: desenvolvimento do equilíbrio, noção espacial e do tônus muscular;

Caminho de balanços: desenvolvimento do equilíbrio, noção espacial e do tônus muscular;

Circuito areia: desenvolvimento da interação social, criatividade, raciocínio lógico e do tônus muscular;

Quadro de ilusão de ótica: estímulo da criatividade, noção espacial e interação social.

"Brincar é a mais potente ferramenta do desenvolvimento infantil", finaliza Cláudia Ayres Paschoalin.