Visando amplificar a comemoração dos 122 anos de sua fundação, completados em 2024, o Colégio Marista Glória, produziu um documentário que conta a história da instituição de ensino, por meio de depoimentos de alunos, ex-alunos, colaboradores e Irmãos Maristas.

Com foco na relação desenvolvida entre o colégio e seus estudantes e, também, com o bairro do Cambuci, onde o Glória está localizado desde 1902, o documentário revela a conexão profunda entre o colégio, a comunidade do entorno e a cidade de São Paulo.

Os cortes do material original estão sendo apresentados nas redes sociais do Marista Glória - Facebook e Instagram. A versão completa ficará disponibilizada no YouTube.

De acordo com o gerente de Marketing do Colégio Marista Glória, Fábio Silvestrini Aparício, o trabalho de extrair os depoimentos e informações teve início em 2022, quando a instituição de ensino completou 120 anos.