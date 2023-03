Arquidiocesano inaugura a modernização estrutural de sua nova biblioteca

Um ambiente acolhedor tem 420 m², luz natural, salas de estudo e um acervo com 40 mil exemplares

O Colégio Marista Arquidiocesano acaba de inaugurar sua nova biblioteca. Denominada "Luminar", faz referência aos luminares, que segundo a Bíblia, são o mesmo que os eruditos, cultos, doutrinários, instruídos, letrados, literatos, sábios. O termo também é uma homenagem a São Tomás de Aquino, padroeiro da biblioteca, responsável por formular um novo pensamento filosófico cristão.

A modernização estrutural da biblioteca tem o objetivo de inovar e adequar o ambiente à proposta pedagógica para que o colégio continue a formar cidadãos completos e autônomos, que integram conhecimentos e conectam seus talentos a um propósito, desenvolvendo habilidades acadêmicas, técnicas e humanas para fazer boas escolhas e transformar o mundo.

A biblioteca conta com novas salas de estudo, espaços multiusos e dinâmicos, auditório, lugar para descanso, leitura, entre outros. Um ambiente acolhedor com 420 m², muita luz natural, salas de estudo aconchegantes e um acervo com 40 mil exemplares de livros, mapas, material de audiovisual e arte popular. Um guia para o conhecimento e desenvolvimento pessoal por meio da educação, da cultura e do saber.

As salas de estudo são nomeadas com o nome de seus patronos, filósofos, cientistas, escritores, poetas, artistas, esportistas e religiosos de renome mundial. São eles: Eratóstenes de Cirene, Hipátia, Mário de Andrade, Alan Turing, Frei Germano de Annecy, Abrahão de Moraes, Tebas, Luís de Camões, José Saramago, Maria Lenk, Rosa Parks, Cecília Meireles, Carolina Maria de Jesus, Djanira da Mota e Silva, Antônio Cândido e Carlos Drummond de Andrade.

De acordo com o diretor geral do colégio, Everson Caleff Ramos, há 165 anos, o Arquidiocesano se reinventa e transforma seus espaços para melhor acolher a Comunidade Marista e manter a excelência em educação.

"Mais do que uma biblioteca, criamos um espaço acolhedor e um guia para o conhecimento e desenvolvimento pessoal através da educação, da cultura e do saber. Um novo espaço para elevar ainda mais o potencial dos nossos alunos", afirma o diretor.