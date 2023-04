Campanha antibullying envolve estudantes do Arquidiocesano

Colégio Marista Arquidiocesano ainda promove palestra e disponibiliza QR Code em sala de aula para denúncias

No intervalo do Ensino Fundamental - Anos Finais, os alunos do Colégio Marista Arquidiocesano, participaram de uma apresentação sobre bullying, marcando o início da campanha "Sou Marista e Respeito as Diferenças", para um colégio sem bullying. A turma, acompanhada dos professores Viviane Dias dos Santos, da disciplina de Língua Portuguesa e Djair Costa da Silva, de Interioridade, leram as cartas que fizeram sobre o tema.

O bullying é caracterizado como uma forma de violência, uma ação contínua e sistemática de depreciação, que causa uma série de prejuízos emocionais e psicológicos em quem é vítima. Basicamente, pode ser traduzido como uma ação, ato, palavra ou qualquer manifestação que faz o outro se sentir humilhado. Essa conduta pode resultar em segregações e discriminações motivados por determinadas características, comportamentos e condições.

A campanha busca conscientizar os jovens sobre a importância do respeito e da empatia, visando a prevenção e o combate à violência física e psicológica.

"Foi um momento de reflexão e acolhida, em que todos os estudantes puderam refletir sobre o assunto. Também deixamos um mural para os alunos manifestarem por escrito os seus sentimentos em relação ao assunto", explica a coordenadora do Ensino Fundamental - Anos Finais, do Colégio Marista Arquidiocesano, Simone Alves Freitas Dias.

Palestra e QR Code

Em união, família e escola formam alicerces importantes para que os estudantes consigam desenvolver conhecimentos e habilidades como empatia, solidariedade e pensamento crítico.

O Colégio Marista Arquidiocesano possui ainda um projeto para proporcionar diálogos e reflexões sobre o cotidiano escolar, denominado "Escola para Pais".

As atividades iniciais de 2023 incluem um ciclo de palestras sobre temas relevantes envolvendo crianças e adolescentes, acolhida, união, empatia e inspiração para as situações do dia a dia na caminhada do desenvolvimento humano. No dia 19 de abril, a CEO e Sócia Fundadora da Peck Advogados irá ministrar a palestra "Mundo Real X Mundo Digital: Como enfrentar os desafios da internet na atualidade", uma temática que faz parte do contexto em que estão vivendo pais e alunos.

Nas salas de aula do Ensino Fundamental - Anos Finais e do Ensino Médio estão sendo disponibilizados QR Code para que os alunos acessem um espaço de denúncias sobre bullying, que podem ser feitas de forma anônima.

"É uma maneira concreta do colégio mapear os possíveis casos", frisa a coordenadora Simone Alves Freitas Dias.

Prevenir o bullying é aprender a respeitar as diferenças

Converse com as crianças e os jovens sobre a importância do respeito e da empatia, ensinando-os a tratar uns aos outros da maneira como gostariam de ser tratados.

O bullying pode ser físico ou psicológico e pode acontecer na internet ou de forma pessoal, tanto dentro quanto fora da escola.

Se os pais perceberem que os filhos ou outra criança está sofrendo essa violência, lembrem-se de acolher a vítima e buscar ajuda para resolver a situação.