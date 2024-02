No caso específico do Colégio Pentágono, destacamos a implementação de um planejamento diferenciado para a adaptação dos pequenos, respeitando o ritmo individual de cada um. Essa abordagem personalizada contribui para que o processo ocorra de forma gradual e eficaz.

Nesse contexto, a parceria com as famílias também é importantíssima para a construção de uma relação de confiança entre escola, alunos e responsáveis. O ambiente escolar representa uma transição significativa para a criança, introduzindo-a a um espaço coletivo, com regras distintas das praticadas em casa e com muitas atividades novas.

Sendo a escola o primeiro núcleo social da criança fora da família, os educadores precisam estar preparados para interagir com os novatos ou crianças mais sensíveis, incentivando a integração com o grupo e o desenvolvimento de vínculos com os colegas.