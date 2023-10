Tornando-se leitor: a comunicação afetiva e a leitura na educação infantil

Por Eloiza Centeno*

Pensar na importância da leitura e literatura na primeira infância, nos leva a uma questão fundamental: quando começa a história de um leitor? Para a autora de livros de literatura infantil, Fanny Abramovich, escutar muitas histórias é o início da aprendizagem para se tornar um leitor, e ser leitor é embarcar em um caminho infinito de descobertas.

O primeiro contato da criança com a leitura acontece por meio das histórias narradas por pessoas próximas do seu círculo de afeto,como pais e avós. À medida que criança se desenvolve cognitiva, psíquica e emocionalmente seu interesse pelos livros se amplia. Então, antes mesmo delas serem capazes de entender grande parte do vocabulário, apreciam ouvir a entonação e o ritmo que os adultos imprimem às palavras, onde as expressões e o tom da voz passam a compor o repertório de linguagem que a criança terá como suas referências. E é esse o primeiro grande valor de incentivar a leitura na infância.

Existem várias maneiras de envolver crianças na leitura de histórias, principalmente na Educação Infantil, mas é a mediação da professora unindo olhar, voz, corpo e afeto que abre o encantamento dos livros para os pequenos. O livro, esse objeto cheio de palavras e imagens, deve estar presente no cotidiano das crianças, convidando-as a explorá-lo de maneira sensorial. Por meio dessa interação, a criança desenvolve habilidades de leitor, começando a perceber ilustrações e palavras impressas. Portanto, garantir o acesso a livros de literatura infantil variados em materialidade e ricos em linguagem e estética é essencial.

No entanto, é fundamental compreender que o desenvolvimento cognitivo e afetivo estão interligados, como destacou o psicólogo Lev Vygotsky. A necessidade de ler pode surgir do afeto, pois embora a presença de bons livros seja imprescindível para formação leitora das crianças é o modo como o professor introduz o livro na experiência com os pequenos que torna a leitura uma vivência emocional transformadora, capaz de desenvolver, além dos sentidos, também a inteligência, a criatividade, afetividade e o senso crítico.

Na Educação Infantil do Colégio Pentágono, valoriza-se a leitura como parte de um repertório amplo e intencionalmente planejado. Nossa biblioteca é um espaço especialmente organizado e ambientado para incentivar o contato com os livros, proporcionando às crianças acesso a diversos títulos. Neste ambiente enriquecedor as experiências de leitura acontecem diariamente, com a narrativa envolvente do professor, criando uma atmosfera lúdica e afetuosa, incentivando interações profundas entre as crianças, o professor e os livros.

Continua após a publicidade

Esses pressupostos são fundamentais para cultivar a necessidade da leitura nas crianças, tornando-as ouvintes ávidas, exploradoras dos livros e eventualmente, leitoras incansáveis.

*Eloiza Centeno é Diretora e Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil da Unidade Bartira