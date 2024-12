Como a tecnologia pode apoiar educadores no aprendizado

Em um mundo cada vez mais digital, a educação se encontra no centro de um debate essencial: como usar a tecnologia para melhorar o aprendizado sem perder o valor insubstituível da interação humana? Foi com esse pano de fundo que o Meet Point Estadão Think: “a tecnologia como aliada para o ensino e a aprendizagem”, patrocinado pela Lenovo, reuniu especialistas para explorar o impacto da inovação no ensino, destacando o papel transformador das ferramentas tecnológicas ao lado do educador.

Participaram da conversa Carlos Almeida, gerente de Vendas para Educação da Lenovo Brasil, e Vera Cabral, diretora de Indústria de Educação Américas da Microsoft. A mediação foi da jornalista Camila Silveira.

A jornalista Camila Silveira ao lado de Carlos Almeida, gerente de Vendas para Educação da Lenovo Brasil, e Vera Cabral, diretora de Indústria de Educação Américas da Microsoft Foto: Fernando Roberto/ Estadão Blue Studio

A tecnologia como ponte, não como fim

Almeida destacou que o papel da tecnologia vai muito além de simplesmente modernizar as salas de aula. “A tecnologia tem que ser uma aliada à educação, como uma ponte para o ensino. Ela não pode ser a protagonista. O protagonismo é do estudante e do educador, e a tecnologia atua como facilitadora”, afirmou.

Para o executivo da Lenovo, o sucesso de aplicação desse recurso em sala de aula depende de um ecossistema robusto que inclua treinamento de professores, suporte técnico e soluções tecnológicas acessíveis. “Nossos computadores são feitos pensando na realidade das escolas, com baterias que duram o dia todo e resistência física a quedas e derramamento de líquidos”, explicou.

Personalização e inclusão

Vera Cabral trouxe à tona a importância da personalização do ensino e da inclusão. “Estamos superando o modelo tradicional de educação, no qual o professor deposita o conteúdo em alunos passivos. Com tecnologia, conseguimos personalizar o ensino, identificar dificuldades específicas e dar suporte individualizado. Isso inclui ferramentas como o Microsoft Reflect, que avalia o bem-estar dos estudantes de forma simples, usando emojis para autoavaliação”, explicou Vera.

Ela também destacou a inclusão como um pilar fundamental. “A tecnologia ajuda a garantir acesso e aprendizado a todos os alunos, inclusive aqueles com deficiência ou que têm ritmo de aprendizagem diferente. Essa inclusão vai além da sala de aula e reflete um compromisso com a equidade educacional”, afirmou.

Soluções práticas para a sala de aula

Almeida citou como exemplo o LanSchool, da Lenovo, e destacou sua funcionalidade na gestão do ambiente educacional. “Com essa ferramenta, o professor define quais sites os alunos podem acessar durante a aula, promovendo foco e personalização. Ele também possibilita o ensino híbrido, garantindo que nenhum aluno perca conteúdo, mesmo à distância”, detalhou.

Com a ferramenta LanSchool, da Lenovo, o professor define quais sites os alunos podem acessar durante a aula, promovendo foco e personalização Foto: Divulgação/ Lenovo

Vera lembrou da integração de ferramentas colaborativas da Microsoft, como o Office 365 Educação. “Essa plataforma gratuita para escolas públicas e privadas inclui soluções que vão desde planejamento de aulas até ferramentas de acessibilidade e inteligência artificial para apoiar o aprendizado de matemática, leitura e oralidade”, acrescentou.

Segurança como prioridade

Ambos os palestrantes enfatizaram a importância da segurança digital e física no uso da tecnologia educacional. Vera destacou os esforços da Microsoft em proteger dados dos alunos e educadores: “A educação é o setor mais atacado por hackers, e temos que garantir que essas informações estejam seguras.” Almeida complementou, mencionando dispositivos da Lenovo com proteção embarcada que tornam equipamentos inoperáveis fora do ambiente escolar.

Olhar para o futuro

Na visão dos especialistas, a tecnologia seguirá como aliada na formação integral dos estudantes. “Ela não substitui o educador, mas fortalece suas capacidades, permitindo foco em habilidades mais complexas e no desenvolvimento de competências socioemocionais”, concluiu Almeida. Vera, por sua vez, destacou a necessidade de capacitar professores para essa nova realidade: “É essencial prepará-los para usar tecnologia com ética e responsabilidade, garantindo que ela esteja a serviço das pessoas.”

LanSchool, da Lenovo, possibilita o ensino híbrido, garantindo que nenhum aluno perca conteúdo, mesmo à distância Foto: Divulgação/ Lenovo

Segundo os palestrantes, o verdadeiro impacto da inovação está em garantir o desenvolvimento humano como prioridade. Para Almeida, “a tecnologia é poderosa, mas sua força está em como ela potencializa o que há de mais humano: o aprendizado, a troca e o desenvolvimento.” Vera complementou, afirmando que a tecnologia não é o fim, mas o meio para criar um futuro mais inclusivo e preparado. “O desafio está em usá-la para construir, conectar e inspirar, garantindo que ninguém fique para trás”, concluiu.

