Concurso para professor em São Paulo é prorrogado; veja até quando irá e como participar

As inscrições para a contratação de 15 mil professores da rede estadual de ensino de São Paulo que se encerrariam nesta segunda-feira, 12, foram prorrogadas até o dia 27 de junho. Desta forma, quem tiver interesse ainda dá tempo para realizar a inscrição. Clique aqui para fazer o cadastro online.

O governo paulista, por meio da Secretaria da Educação do Estado (Seduc-SP), publicou em 11 de maio o edital. As datas das provas objetiva e discursiva foram mantidas e estão previstas para 6 de agosto.

As provas ocorrem em dois horários, a depender da disciplina de escolha, sendo no período da manhã: Artes, Biologia, História, Educação Física, Português, Matemática e Filosofia. E no período da tarde: Ciências, Física, Geografia, Inglês, Química, Sociologia e Educação especial, conforme a divulgação.

A taxa de inscrição é de R$ 40 para uma única opção de disciplina e R$60 para duas.

Conforme evolução funcional, os professores podem atingir remuneração de R$ 13 mil. Matemática e língua portuguesa são as disciplinas que têm a maior quantidade de vagas: 4.556 e 4.322, respectivamente.

As vagas estão divididas por 91 diretorias de ensino em todo Estado paulista. De acordo com o governo, é importante que, no ato da inscrição, o candidato indique, por ordem de preferência, sete diretorias de ensino para fins de ingresso.

O último concurso de contratação de professores tinha acontecido em 2014.

Foto: Diego Herculano/Estadão

Confira aqui mais informações sobre vagas e salários:

Ao todo serão ofertadas 15 mil vagas, que serão divididas da seguinte forma:

- 10.742 a serem exercidas em Jornada Ampliada de Trabalho Docente, caracterizada pela prestação de 40 horas semanais de trabalho. O salário inicial é de R$ 5 mil.

- 4.258 a serem exercidas em Jornada Completa de Trabalho Docente, caracterizada pela prestação de 25 horas semanais de trabalho. O salário inicial é de R$ 3.125.

O concurso será dividido em quatro provas: objetiva, discursiva, prática e de títulos, de acordo com o governo estadual.

A prova objetiva será composta de 30 questões de múltipla escolha com cinco alternativas, sendo apenas uma alternativa correta, e será elaborada de acordo com o conteúdo programático.

A prova discursiva será composta de duas questões relacionadas à temas do currículo paulista e metodologia e estrutura de ensino.

A prova prática consiste na simulação de uma aula gravada em vídeo, com duração de cinco a sete minutos, sendo permitida a utilização de diferentes recursos de mídia, desde que o candidato apareça na imagem durante todo o tempo de gravação.

A prova de títulos terá caráter exclusivamente classificatório. O candidato inscrito em disciplinas diferentes deverá entregar títulos para cada disciplina que estiver inscrito. O candidato que não entregar a documentação correspondente aos seus títulos receberá pontuação zero nesta prova, porém, não será eliminado do concurso.

Confira o que mudou no cronograma