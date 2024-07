Cota na USP: análise racial de estudantes muda e será feita apenas virtualmente; veja novo sistema

“É mais barato arcar com o custo das viagens do que deixar qualquer dúvida no ar e expor a instituição”, disse Carlotti Junior, na época.

Seu posicionamento atual sobre a entrevista não presencial é outro. “É nossa meta implementar políticas que busquem garantir a diversidade na USP, dialogando sempre com a sociedade e fazendo os ajustes necessários. A partir da experiência adquirida, considerando as experiências de comissões de heteroidentificação de outras universidades e instituições, a universidade concluiu que o modelo não-presencial de entrevista é o ideal”, afirmou Carlotti Junior após a aprovação do novo modelo.