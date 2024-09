Quais os cursos mais buscados no Sisu e na Fuvest? Veja tendências para escolher a profissão

Neste ano, ele vai prestar para USP, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Também vai concorrer a uma vaga pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) e pela Faculdade de Medicina de Marília (Famema), além da Santa Casa.

“Por enquanto, são essas as opções. Pode ser que eu ainda escolha mais uma faculdade”, disse o estudante. A paixão pelo curso, no entanto, não foi imediata. Após terminar o ensino médio, ele tirou um ano livre até iniciar no ano seguinte o cursinho. “Eu era completamente contra fazer Medicina. Falava: ‘Deus me livre de ficar me matando para estudar para o vestibular, ficar no cursinho anos e anos, não quero isso.’ Mas eu não sabia o que ia fazer. Pensava em fazer História ou Antropologia, porque gosto muito dessas áreas.”

Com o passar do tempo, começou a conversar com o primo, que é médico, e surgiu o interesse pela carreira dele. “Antes de tudo, eu queria fazer algo em que pudesse ajudar as pessoas, a sociedade, de alguma forma. Eu tenho muito essa visão dentro da minha família, de que a gente tem de fazer algo não só pensando em nós, mas pensando em um todo. O meu primo foi me mostrando a Medicina aos poucos e eu vi na profissão uma forma de poder fazer mais pelas pessoas.”