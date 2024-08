Ao romper barreiras geográficas e ampliar a possibilidade de formação profissional para aqueles que não têm acesso ao ensino presencial ou têm dificuldade para levar adiante uma formação exclusivamente presencial, a educação a distância (EAD) contribui para a democratização do ensino no Brasil.

Bruna se graduou em Análise e Desenvolvimento de Sistemas no Senac EAD Foto: Arquivo Pessoal

“Muitos alunos não teriam acesso a instituições de referência, principalmente quando não têm condições de frequentar cursos presenciais. O custo menor da EAD também aumenta a democratização e outro fator é a flexibilidade para quem precisa trabalhar, cuidar da família e estudar”, diz o professor José Moran, um dos fundadores do Projeto Escola do Futuro da Universidade de São Paulo (USP).

O Censo da Educação Superior do Ministério da Educação (MEC) de 2023 confirma esse cenário. Entre 2018 e 2022, a oferta de cursos cresceu 189%, passando de 3.177 para 9.186. A modalidade também ultrapassou a marca histórica de 3 milhões de novos estudantes em 2022, enquanto o número de ingressantes em cursos presenciais foi de 1,6 milhão.

Qualidade e vantagens

Segundo o MEC, a tendência é de que o número de estudantes em cursos a distância supere o de cursos presenciais já no próximo Censo. A maioria dessas matrículas está em instituições privadas de ensino superior, que oferecem uma grande variedade de cursos.

O Senac EAD, por exemplo, tem mais de 400 cursos, incluindo técnicos, graduação, pós-graduação e cursos livres. Ozeas Vieira Santana Filho, diretor de Educação a Distância do Senac, destaca o pioneirismo e o alinhamento da instituição com as demandas do mercado de trabalho. Sobre a qualidade, ressalta que 80% dos professores são mestres ou doutores, e que o Senac EAD recebeu nota máxima do MEC em 2023 pela terceira vez consecutiva, além de um desempenho consistente no Enade.

O Senac EAD integra temas importantes por meio de projetos nos cursos de graduação. Na pós-graduação, oferece especializações como Inteligência Artificial na Estratégia dos Negócios e ESG – Governança Ambiental, Social e Corporativa, em resposta às demandas do mercado. Na extensão universitária, estão sendo lançados cursos online, incluindo alguns ao vivo (leia mais na pág. 4).

Santana Filho destaca o uso de laboratórios virtuais, estudos de caso e projetos para a resolução de problemas, focando em uma abordagem prática e aplicada. “Contamos com parcerias internacionais e nacionais e a possibilidade de realização de estágio para alunos da graduação EAD. Essas iniciativas são importantes para ampliar o diálogo com o setor produtivo e para formar um profissional mais bem preparado para o mercado de trabalho.”

Excelência na formação

Bruna Borges, 30 anos, do Recife, escolheu o curso de graduação tecnológica em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Senac EAD, concluído em julho de 2024, levando em conta a qualidade do ensino, a metodologia e os recursos disponíveis. Antes disso, fez o curso presencial de formação em hardware pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), o que a levou a confiar na instituição e optar pela graduação a distância.

Ela ressaltou o apoio recebido para se adaptar ao formato online: “Os professores são muito bem preparados e sempre estiveram dispostos a me ajudar. Sem o apoio deles, eu não teria conseguido chegar até o final.”

A recém-formada elogia as tutorias, a qualidade dos conteúdos e os Projetos Integradores (PIs), que envolvem atividades práticas e colaboração em grupo, essenciais para a comunicação e gestão de projetos em tecnologia da informação. “Os PIs nos permitiram desenvolver habilidades fundamentais e nos manter atualizados. O diploma do Senac, uma instituição renomada, agrega muito valor ao meu currículo”, conclui.

Como escolher um bom curso a distância