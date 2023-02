Enem 2022: MEC libera resultados; veja como consultar

Os estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022 já podem conferir o resultado da prova na Página do Participante. Com previsão inicial para a próxima segunda-feira, 13, a divulgação do desempenho no exame foi antecipada para esta quinta-feira, 9. Para acessar as notas individuais, basta digitar o CPF e a senha cadastrados no sistema.

Estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022 já podem conferir o resultado da prova na Página do Participante. Foto: Werther Santana/Estadão

A mudança na data foi anunciada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, na quarta-feira, 8, durante a divulgação dos dados do Censo Escolar da Educação Básica.

O Enem é a principal porta de entrada dos estudantes brasileiros para a universidade. As notas podem ser utilizadas para os processos seletivos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Sisu

É o sistema informatizado do MEC por meio do qual as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem, que tenham obtido nota superior a zero na prova de redação e não tenham realizado a prova na condição de treineiro.

Inscrição - 16 a 24 de fevereiro

Resultado - 28 de fevereiro

ProUni

O programa oferece bolsas de estudo em instituições particulares para candidatos com renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa. Podem participar do processo seletivo estudantes brasileiros que não possuam diploma de curso superior.

Exige nota mínima de 450 nas provas objetivas do Enem e que o estudante não tenha zerado a redação. A seleção se dá de acordo com as notas obtidas.

É destinado ainda a alunos que cursaram o ensino médio na rede pública ou mesmo na rede particular. Passaram a ter acesso ao programa alunos que fizeram o “ensino médio completo em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição, ou sem a condição de bolsista”. A alteração na Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, foi publicada no Diário Oficial da União de 7 de dezembro de 2021.

Inscrição - 28 de fevereiro a 3 de março

Resultado - 7 a 16 de março (primeira chamada) e 21 a 30 de março (segunda chamada)

Fies

Criado em 2001, o Fies é uma forma de o estudante financiar um curso superior da rede privada e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), por meio do MEC e com taxa zero de juros.

Nesta modalidade, o aluno precisa ter renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa. O empréstimo pode ser pago após a conclusão do curso. Como o ProUni, vale a regra de 450 pontos no Enem e não ter zerado a redação.

As inscrições para todos os três processos seletivos são gratuitas e devem ser feitas, exclusivamente, pela internet.

Em todos os programas de acesso ao ensino superior do País, a classificação é feita com base na nota obtida na edição mais recente do Enem, sendo que, para o Fies, quem fez uma das edições do Enem, a partir de 2010 até a mais recente, também pode se inscrever.

Inscrição - 7 a 10 de março

Resultado - 14 de março

Outras opções para uso da nota do Enem

Além de muitas universidades brasileiras que passaram a considerar a nota do Enem. A nota da prova pode ser usada em universidades não só de Portugal, mas também em países como Estados Unidos, França e Irlanda. É importante ficar atento que cada lugar tem seu critério de uso.

