Enem 2023: confira gabarito extraoficial do segundo dia de provas

O cursinho pré-vestibular Bernoulli divulgou na noite deste domingo, 12, o gabarito extraoficial das provas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Os candidatos responderam a 90 questões de Ciências da Natureza e Matemática.

Entrada de estudantes para a segunda fase do Enem na Unidade da Unip da Rua Apeninos. FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Foto: Tiago Queiroz

As questões foram solucionadas pela equipe de professores da instituição de ensino e não corresponde às respostas oficiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pelo exame. Neste ano, a divulgação dos gabaritos oficiais foi antecipada para o dia 14 deste mês.

O Estadão já havia oferecido o gabarito extraoficial do primeiro dia de provas na semana passada.

O segundo dia foi marcado por questões relacionadas à imunização, matemática financeira, síndrome de Down e as causas hormonais da Tensão Pré-Menstrual (TPM). Confira as respostas do gabarito extraoficial:

Caderno amarelo

Gabarito extraoficial da prova Amarela do segundo dia de provas do Enem Foto: Reprodução/Bernoulli

Caderno azul

Gabarito extraoficial do caderno azul do segundo dia de provas do Enem Foto: Reprodução Bernoulli

Caderno cinza

Gabarito extraoficial do caderno cinza do segundo dia de provas do Enem Foto: Reprodução/Bernoulli

Caderno rosa