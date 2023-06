Enem 2023 tem quase 4 milhões de inscritos, aumento de 13% em relação ao ano passado

Principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) recebeu 3.933.970 inscrições para a próxima edição, que será realizada em 5 e 12 de novembro. O número foi divulgado nesta quinta-feira, 29, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo teste.

Houve um crescimento de 13,1% em relação ao ano passado, quando 3.476.226 pessoas se inscreveram, e de 14,2% em relação a 2021, que teve 3.444.171 inscritos. Essas edições foram bastante afetadas pela pandemia de coronavírus, que deixou muitos estudantes sem aulas. O número de inscritos que efetivamente fazem a prova é sempre menor: em 2022 foram 2,2 milhões.

Dentre os inscritos neste ano, segundo o Inep, 63% conseguiram isenção da taxa de inscrição. Mais de 1,8 milhão (48,2%) já concluíram o ensino médio. A maior parte dos participantes tem 17 anos de idade (21,5%).

As provas do Enem serão aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro Foto: Marcello Casal Jr,/Agência Brasil

Havia expectativa de que este fosse o último Enem a não sofrer as adaptações necessárias à implementação do Novo Ensino Médio. Mas o governo optou por paralisar a mudança e fazer uma consulta pública a respeito, que acabou postergada até o fim da próxima semana. Integrantes do governo já rejeitaram qualquer alteração para este ano.

Prouni

As inscrições do Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre se encerram nesta sexta-feira, 30. Para participar, é preciso ter feito e atingido uma nota mínima no Enem de 2022 ou 2021. Além disso, o candidato deve atender aos critérios socioeconômicos exigidos e estar inscrito no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O programa dá bolsas em instituições particulares.