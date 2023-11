Enem: MEC anula questão que já havia aparecido em prova de 2010; abstenção no 2º dia foi de 32%

O Ministério da Educação (MEC) anunciou na noite deste domingo, 12, a anulação de uma das questões do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A pergunta já havia aparecido no Enem de 2010, na versão aplicada a pessoas privadas de liberdade e, por não ser inédita, foi cancelada. Neste domingo, foram aplicadas as provas de Ciências da Natureza e de Matemática. A questão anulada tratava sobre cobertura vacinal contra a gripe H1N1.

O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo presidente do Inep, Manuel Palacios, em coletiva de imprensa. Questionados sobre a repetição da questão e de como fortalecer o banco de itens que embasam as provas, Palacios afirmou que o Inep abrirá em janeiro um edital para seleção de elaboradores e revisores de questões para ampliar esse banco.

No evento, Santana informou ainda que o segundo dia de provas teve uma taxa de abstenção de 32%, superior à verificada no primeiro dia, dia 5, quando 28,1% dos candidatos não compareceram. Em relação ao segundo dia de provas do exame do ano passado, o índice se manteve praticamente estável (32,1% em 2022).

Ele disse que sua gestão fará uma avaliação do Enem para buscar formas de aumentar a participação no exame. “Já procuramos reverter a curva de inscritos, que tem sido descendente nos últimos anos. Além disso, a nossa preocupação é garantir que mais concluintes do ensino médio façam o exame. Vamos procurar mecanismos que estimulem as inscrições. Temos discutido a possibilidade de gratuidade e de articulação com os Estados, para que esses alunos sejam inscritos”, disse.

Santana também foi questionado sobre a polêmica das questões que traziam críticas ao agronegócio no primeiro dia de provas e sobre o fato de temas relacionados ao setor agrícola terem sido novamente cobrados neste domingo, 12. Ele voltou a afirmar que o governo federal não interfere nos itens da prova e que está à disposição do Congresso para prestar esclarecimentos - a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) chegaram a pedir a anulação de três questões.

“Eu estarei à disposição para responder qualquer questionamento do Congresso Nacional. O presidente do Inep já esteve presente nesta semana e o que eu vou reforçar é que não há a menor possibilidade de interferência do governo em relação à elaboração (das questões). Aliás, foi um edital público de seleção de professores independentes realizado em 2020, não foi por esse governo”, declarou ele, sobre a escolha dos professores que elaboraram as questões da prova atual.

Data para divulgação do gabarito oficial é antecipada

Continua após a publicidade

O gabarito oficial da prova, previsto inicialmente para ser divulgado no dia 24, será publicado às 19h da próxima terça-feira, dia 14, anunciou o MEC. Os resultados do exame sairão em 16 de janeiro de 2024.

O Inep informou ainda que o prazo para solicitar a reaplicação da prova será de 13 a 17 de novembro por meio da Página do Participante, no site do Inep. Quem foi prejudicado por problemas logísticos ou acometido por doenças infectocontagiosas, como prevê o edital, pode pedir para fazer as provas nos dias 12 e 13 de dezembro. O mesmo vale para as pessoas que não compareceram porque foram alocadas a uma distância superior a 30 quilômetros da residência informada na inscrição.

Estudantes chegam para a segundo dia de provas do Enem na Unidade da Unip da Rua Apeninos. Mais de 3,9 milhões de candidatos se inscreveram para o exame deste ano. Foto: Tiago Queiroz





Número de eliminados cai pela metade no segundo dia

Santana informou ainda que 2.217 candidatos foram eliminados neste domingo por razões como portar equipamento eletrônico, ausentar-se antes do horário permitido (15h30), utilizar materiais impressos e não atender orientações dos fiscais. O número é bem inferior aos 4.293 candidatos eliminados no primeiro dia de provas. O ministro disse ainda que foram registrados 859 problemas logísticos, como emergências médicas e interrupções temporárias de energia elétrica - nenhum de maior repercussão, segundo Santana.

Continua após a publicidade

Ele informou que o único incidente de maior destaque foi a identificação, pelo governo federal, da circulação do caderno de questões na internet por volta das 17 horas, uma hora antes do que é permitido aos candidatos saírem do local de prova com o caderno. Ele afirmou que a Polícia Federal irá investigar o ocorrido, mas que não há nenhum prejuízo aos participantes porque não houve vazamento da prova antes do horário do início do exame.

Mais cedo, o Inep informou que a operação de segurança para aplicação do Enem 2023 já havia identificado oito pessoas que divulgaram imagens dos cadernos de questões durante as provas do primeiro domingo, no dia 5. As fotografias foram detectadas por meio de monitoramento do MEC e do Inep, que acionaram a Polícia Federal para investigar as irregularidades. “Após apurações, não há nenhuma informação de postagem de conteúdo da prova antes do horário estipulado para início da aplicação”, destacou o Inep, em nota.

De acordo com o instituto, a PF identificou e já colheu depoimento das pessoas que cometeram as irregularidades nas cidades de Caruaru (PE), Natal (RN), Cornélio Procópio (PR) e Brasília (DF). “Além disso, ainda estão sendo realizadas diligências no Rio Grande do Sul e no Ceará. A operação também apreendeu materiais com suspeita de uso para aplicação de fraude ao exame em Maceió (AL) e Vitória da Conquista (BA). As empresas responsáveis pelo gerenciamento das mídias sociais foram oficializadas para preservar as imagens das provas e auxiliar com o rastreamento das postagens”, declarou.