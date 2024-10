Para a especialista em Educação e ex-diretora global de Educação do Banco Mundial Claudia Costin, os principais desafios que o Brasil enfrenta para tornar atrativa a profissão de professor vão muito além do baixo salário e chegam à própria imagem que o professor tem perante a sociedade, que, segundo ela, não o valoriza como profissional, mas como alguém que enfrenta dificuldades, de quem as pessoas têm pena.

Quanto à qualidade da formação, Claudia vê como problema a falta de “diálogo entre teoria e prática” nos cursos de licenciaturas, em geral. E isso se torna um desafio ainda maior em um cenário em que a maioria das matrículas em licenciaturas é em cursos de ensino a distância (EAD). Claudia considera certa a decisão do Ministério da Educação (MEC), que homologou resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) para que cursos de licenciatura EAD tenham o mínimo de 50% de aulas presenciais. “Ter formação de professores 100% EAD não funciona.”

Quais são os principais desafios que o País enfrenta hoje para formar bons professores?

Acho que o primeiro deles é a baixa atratividade da carreira de professor. Ela é pouco atraente por três motivos. Um primeiro motivo é o salário. E tem um segundo que dialoga com esse primeiro que é a fragmentação dos contratos. Ou seja, como o Brasil, diferentemente de outros países, tem uma jornada escolar de quatro horas, o professor, especialmente o de fundamental 2 e o de ensino médio, para poder completar uma jornada de 40 horas semanais, acaba tendo de dar aula muitas vezes em três ou quatro escolas. Não dá aula, como em muitos países, numa única escola, tendo tempo para preparar a aula, corrigir trabalhos. Embora a legislação estabeleça que deva ter um terço do tempo de atividade extraclasse, esse tempo ele muitas vezes gasta se deslocando de uma escola para outra. Mas o terceiro motivo, que é particularmente cruel, é que a sociedade, muitas vezes a própria imprensa, olha para o professor com pena, não com respeito ou com admiração profissional. É como se o professor não fosse valorizado profissionalmente, ele é valorizado como um ser humano que passa por desafios.

No Pisa (Programme for International Student Assessment, que avalia estudantes internacionalmente), quando perguntaram aos alunos de 15 anos brasileiros qual a profissão dos seus sonhos, um dos porcentuais mais baixos foi o da escolha da profissão de professor. Porque esse aluno tem a percepção de que a profissão do professor não é percebida como admirável. Outro desafio é que a formação que o professor recebe para uma das mais complexas profissões não tem diálogo entre teoria e prática, como existe, por exemplo, na Medicina. Na Medicina, você aprende teoria, mas boa parte da formação do médico está no hospital universitário, observando procedimentos, participando. A formação do professor não é profissionalizante, como é no caso do engenheiro, do médico. Ou seja, ele não é preparado para a profissão. Um futuro professor de Matemática, por exemplo, mesmo nas universidades federais, tem muitas vezes três anos e meio de Matemática e depois um semestre acadêmico, quatro meses, de História da Educação, Filosofia da Educação, Sociologia da Educação. Juntando alunos de diferentes faculdades, que serão professores de Física, Matemática, História, em um semestre acadêmico e de estágio que muitas vezes é ritualístico. Isso torna a formação muito precária para um desafio que é formar crianças e adolescentes.