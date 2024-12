“O Brasil é um dos países que formam doutores com a maior idade cronológica. Formamos doutores com quase 40 anos, quando nos Estados Unidos eles se formam antes do 30″, disse ao Estadão Denise Carvalho, presidente da Capes, órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC).

Segundo ela, a Capes vai premiar com uma bolsa de pós-doutorado os programas de qualquer universidade cujos alunos tiverem condições de ingressar no doutorado mais rapidamente. “A gente vai contar esse tipo de atitude para avaliação porque isso mostra que o programa tem maturidade, quando tem um número de pós-graduandos que pode passar do mestrado para doutorado antes. Isso mostra que a pesquisas ali estão dando muito certo.”