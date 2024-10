Fuvest 2025: Não consegue emitir boleto de pagamento? Veja o que fazer

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) afirma que os candidatos estão com dificuldades para emitir o boleto de pagamento da inscrição para o vestibular 2025 da Universidade de São Paulo (USP).

Conforme a fundação, quem ainda não conseguir gerar o documento deverá receber mais informações por e-mail sobre o boleto a ser pago com data de vencimento até quinta-feira, 10.

O problema para fazer a emissão e registrar o pagamento da inscrição aconteceu um dia antes do término das inscrições, que serão finalizadas ao meio-dia desta terça-feira, 8. A data foi mantida.

Estudantes fazem a prova da segunda fase do vestibular da Fuvest em edições anteriores. Foto: Marcelo Chello/Estadão

“A Fuvest informa que os problemas gerados na emissão do boleto bancário durante o processo de inscrição para seu vestibular 2025, de responsabilidade da instituição bancária conveniada, são de seu inteiro conhecimento desde as 22h de segunda-feira, 7, horário no qual entrou em contato com o banco para que este solucionasse a questão”, disse a fundação.

Paralelamente, a Fuvest bloqueou, na manhã desta terça-feira o botão “pagamento” para evitar sobrecarga no sistema.

As inscrições se encerrarão às 12 horas do dia 8/10/2024;

Os boletos já gerados pelas candidatas e candidatos, com data de vencimento para 8/10/2024, deverão ser pagos normalmente até o encerramento do expediente bancário;

A Fuvest emitirá os boletos das candidatas e dos candidatos que ainda não tenham conseguido emiti-lo o mais brevemente possível, com data de vencimento para 10/10/2024, e os informará por e-mail;

Os referidos boletos serão disponibilizados na área do candidato, que deverá ser acessada mediante senha pessoal. Clique aqui.

“A Fuvest pede desculpas pelos transtornos causados pela instituição bancária e informa que já decidiu procurar outros parceiros para a referida tarefa”, finalizou a nota.