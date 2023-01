Inscrições para vagas na USP, usando a nota do Enem, se encerram nesta terça-feira ao meio-dia

Ficam abertas somente até o meio-dia desta terça-feira, dia 31, as inscrições para vagas na Universidade de São Paulo (USP) com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Trata-se de um novo modelo de seleção, com 2.917 vagas, aprovado em novembro pelo Conselho Universitário da instituição de ensino paulista. O objetivo, conforme a USP, é oferecer aos estudantes que optaram pelo ingresso via Enem a oportunidade de estarem presentes no câmpus já no primeiro dia de aula, o que não acontecia antes.

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) já divulgou na sexta-feira, 27, a lista de aprovados em primeira chamada do vestibular 2023. Com as mudanças anuais no cronograma do Enem, algumas motivadas pela pandemia de covid-19, o calendário da Fuvest e da USP passou por sucessivas alterações de datas. Uma avaliação interna é de que isso prejudicava o desempenho dos estudantes e seria necessário buscar uma alternativa.

“Acho que a chegada dos estudantes, por vezes com mais de um mês de atraso, 45 dias de atraso, prejudicava bastante o rendimento desses alunos e a própria integração. A universidade, no momento do ingresso, é um momento crítico de acolhimento e de reforço da sensação de pertencimento”, disse Aluisio Segurado, pró-reitor de Graduação, ao Jornal da USP. No ano passado, a lista extra de convocados de ingressantes pelo Sisu foi publicada apenas no fim de abril, enquanto as aulas tiveram início em março.

Ao Estadão, Segurado afirmou que os benefícios se expandem para além do cronograma; com o novo ingresso, será mais fácil identificar fraudes em vagas de ações afirmativas. “A Fuvest, ao administrar as chamadas das duas formas de admissão, consegue fazer com que o processo seja simultâneo, o que facilitará a integração e favorecerá o desempenho acadêmico dos novos estudantes, mas também contribuirá com o trabalho das comissões de heteroidentificação”, disse o diretor.

A distribuição das vagas será feita por classificação conforme a pontuação obtida no Enem deste ano. Primeiramente, serão preenchidas as vagas destinadas à ampla concorrência (AC); depois, as de políticas de ações afirmativas, nas categorias escola pública (L1 e L3); na sequência, serão classificados os candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas (PPI). Para o caso de candidatos pretos, pardos e indígenas que tentarem vagas pelas categorias PPI, a matrícula será condicionada à validação de raça por uma comissão da USP. O objetivo é garantir a segurança da vaga e evitar fraudes.

Para participar do processo, o candidato deve pagar uma taxa no valor de R$ 10. Estão isentos de cobrança: inscritos no vestibular da Fuvest 2023; em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras (categorias EP-L1 e PPI-L2); inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Comissão de identificação

No ano passado, a USP teve 50,2% de alunos egressos de escolas públicas matriculados na graduação. Dentre esses, 36% se autodeclaram pretos, pardos e indígenas. Em números absolutos significa que, das 10.901 vagas preenchidas, 5.468 são alunos de escolas públicas – e, desses, 1.969 são para o grupo PPI. A novidade para este ano é a comissão de heteroidentificação para a Fuvest, que vai atuar no processo de matrícula e avaliar os candidatos classificados que se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas.

Essa verificação será feita por meio de fotografia enviada pelo candidato no momento da inscrição e pelas imagens capturadas pelo programa de reconhecimento facial – todo candidato é fotografado em cada dia de prova da Fuvest, com a intenção de comparar com a foto apresentada com a inscrição. “Vai dar mais tranquilidade ao candidato. Hoje, ele se matricula e depois pode haver denúncia de que não pertencia ao grupo da vaga reservada. A faculdade abre sindicância e a pessoa carrega uma espada sobre a cabeça. Agora, a apuração vai ser feita no processo de matrícula. A comissão olha as fotos e, se tiver dúvida, convoca o candidato para uma entrevista”, disse ao Estadão Gustavo Monaco, diretor executivo da Fuvest..

A USP oferece neste ano 8.230 vagas pela Fuvest, 4.961 reservadas à ampla concorrência, 2.173 para os inscritos de escola pública (EP) e 1.096 àqueles da rede pública de ensino, com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salários mínimos per capita e que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas e que sejam pessoas com deficiência (EP/PPI).

