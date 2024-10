Mestrado e doutorado do IDP proporcionam experiência de aprendizado voltada às demandas do mercado

Natália Barbosa, procuradora do Banco Central, faz parte do grupo de 150 egressos do Mestrado Profissional em Economia que o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) mantém desde 2019 em Brasília – e agora está sendo oferecido também em São Paulo. “O mestrado me deu instrumentos técnicos diversos para o exercício de meu trabalho, com uma visão de mundo diferente para enfrentar os desafios jurídicos”, avalia a procuradora, que celebra ainda o início de uma nova atividade profissional a partir da passagem pelo curso: tornou-se professora do próprio IDP.

Mestrado e o doutorado se caracterizam por apresentar ao aluno as ferramentas mais atualizadas da ciência econômica Foto: Divulgação/ IDP

Com isso, passou a integrar um time docente que se destaca pela alta qualificação tanto no cenário acadêmico quanto no mercado. Alguns desses nomes são Roberta Moreira Wichmann, consultora em Economia da Saúde; Leonardo Monastério, membro do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); Pedro Fernando Nery, diretor de Assuntos Econômicos e Sociais da Vice-Presidência da República; Felipe Scudeler Salto, ex-secretário de Fazenda do Estado de São Paulo; Guilherme Mendes Resende, assessor da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF); e Adolfo Sachsida, ex-ministro de Minas e Energia.

Continua após a publicidade

“Tanto em Brasília quanto em São Paulo, o mestrado e o doutorado se caracterizam por apresentar ao aluno as ferramentas mais atualizadas da ciência econômica, a fim de ajudá-lo na sua profissão”, descreve Thiago Costa Monteiro Caldeira, coordenador do curso na capital paulista. Trata-se, explica ele, de contemplar as exigências do mercado por profissionais com alta capacidade analítica, desenvolvida pela metodologia de ensino que funde formação teórica a aplicações práticas dos conhecimentos, a exemplo de estudos de casos.

Outro destaque dos cursos do IDP são os projetos de internacionalização, entre os quais a oportunidade dada ao aluno de obter dupla titulação, como Mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Universidade de Lisboa, título válido em toda a comunidade europeia. Além de todos os conhecimentos adquiridos durante seus cursos, o IDP é também um excelente lugar para fazer networking.

Os cursos do IDP oferecem a oportunidade ao aluno de obter dupla titulação, como Mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Universidade de Lisboa Foto: Divulgação/ IDP

Continua após a publicidade

Inscrições abertas

O Mestrado e o Doutorado Profissional em Economia do IDP aplicam-se especialmente a profissionais com relevante experiência (a média de idade dos alunos atuais é de 42 anos), que atuam direta ou indiretamente em economia, finanças, banking, gestão empresarial, finanças corporativas, gestão de riscos, regulação e políticas públicas, entre várias outras áreas correlatas. A base do currículo é a mesma em Brasília e em São Paulo, mas há a oferta de disciplinas optativas que contemplam demandas mais específicas de cada cidade – em Brasília, a maior parte dos alunos trabalha no serviço público, enquanto em São Paulo a maioria das primeiras turmas é oriunda da iniciativa privada.

Para viabilizar a conciliação com o exercício profissional e a participação de alunos de outras cidades paulistas ou mesmo de outros Estados, o curso de São Paulo se concentra em encontros mensais (sempre englobando quinta, sexta e sábado), com 576 horas de carga total e atividades extras online em meio ao período sem aulas. Já em Brasília, com carga de 600 horas, os encontros são quinzenais (sexta e sábado). Como o mestrado se encontra estruturado há mais tempo na capital federal, o IDP de Brasília está lançando também o doutorado em Economia, com a turma inaugural em 2025.

Continua após a publicidade

Além de todos os conhecimentos adquiridos durante seus cursos, o IDP é também um excelente lugar para fazer networking Foto: Divulgação/ IDP

Com ingresso semestral, os cursos oferecem cerca de 25 vagas por turma. Inscrições para 2025 podem ser feitas pelo site do IDP (www.idp.edu.br). Os candidatos são submetidos a um processo seletivo que inclui análise do currículo profissional e acadêmico, entrevista por uma banca de professores e uma carta de apresentação, contando em primeira pessoa sobre as motivações para o ingresso no curso pretendido.