História do Brasil: período colonial costuma aparecer no vestibular

As próximas três publicações terão a colaboração do professor Alfredo Neto, de História, do Curso e Colégio Oficina do Estudante. Ele vai comentar sobre três temas que costumam cair no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e nas provas de Ciências Humanas dos vestibulares: Brasil Colonial, Primeira República e Era Vargas.

Vamos relembrar pontos relacionados ao Brasil Colonial?

O período colonial teve início, efetivamente, em 1530, com a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza pelo litoral brasileiro -- entre a chegada dos portugueses ao Brasil e 1530, o período é denominado pré-colonial.

Esta fase se estendeu até a Independência do país, em 1822, embora, do ponto de vista econômico, a nossa independência possa ser antecipada 14 anos, pois com a chegada da família real ao Brasil, em 1808, foram abertos os portos brasileiros às nações amigas, portanto, o pacto colonial foi quebrado.

Reprodução de uma das missões jesuítas que aconteceram no Brasil no século XVI

Os principais assuntos abordados nas questões envolvem:

- Instituições governamentais da época

- Criação do sistema açucareiro

- Missões jesuítas

- Corrida do ouro

- Escravidão dos povos indígenas e africanos

- Mulheres no período colonial

Escravidão dos povos indígenas e africanos e as mulheres no período colonial são as temáticas mais relevantes de Brasil Colônia.

Na próxima publicação, vamos abordar o tema Primeira República. Até lá!