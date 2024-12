Quantas crianças estão na creche no Brasil?

“Esses resultados indicam que o retrocesso causado pela pandemia do novo coronavírus na garantia de acesso à escola foi revertido em 2023, mais de três anos depois dos primeiros casos de covid-19 no Brasil”, destacou o relatório.

O País, no entanto, ainda está longe de atingir a Meta do Plano Nacional de Educação (PNE), que estabelece como objetivo a ser alcançado até 2024 a universalização da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos e o atendimento de, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos.