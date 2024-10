Regulação federal barra as licenciaturas 100% digitais e ainda traz dúvidas e receios

O reitor observa que a instituição conhece muito mais o aprendizado do aluno de EAD do que do estudante do ensino presencial. “O aprendizado do nosso aluno digital é on. Pela nossa plataforma, a gente consegue saber o que o aluno aprendeu ou não, onde a gente pode fazer um reforço maior de aprendizado. No caso do ensino presencial, o estudo acontece em off, na sua casa.”

Para a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes), a recente normatização traz consigo desafios e preocupações fundamentais sobre a qualidade e a oferta dos cursos de licenciatura. “Necessidade de melhorar a regulação dos cursos de licenciatura na modalidade a distância, o diagnóstico dos desafios na formação docente e a valorização do magistério, incluindo formação, carreira e condições de trabalho.”

Segundo a entidade, a melhoria da qualidade dos cursos de educação a distância deve ser acompanhada de regulamentações que não comprometam a oferta desses cursos, pois a modalidade é uma porta de entrada para muitos estudantes que, de outra forma, não teriam acesso à educação superior, além de ter sido essencial para a formação de professores em diversas regiões do Brasil. “Defendemos que, desde que a qualidade seja garantida, a modalidade de ensino não deve ser um critério de restrição ao acesso. Acompanhar a implementação das diretrizes com atenção será vital para evitar um retrocesso na democratização do ensino superior no Brasil.”