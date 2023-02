Sisu 2023: inscrições começam nesta quinta-feira; veja como fazer

Começam nesta quinta-feira, 16, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que seleciona estudantes para vagas nas instituições públicas de ensino superior. Para se inscrever, os estudantes interessados devem acessar o Portal Acesso Único, do Ministério da Educação, até o dia 24 de fevereiro.

O site disponibiliza informações sobre processos seletivos para o ensino superior, como o Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferece bolsas de estudo em faculdades privadas, e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), com financiamento especial para cursos superiores.

Todos os processos seletivos têm por base as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo o Ministério da Educação, “os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso aos auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fies”.

Para participar da seleção do Sisu 2023, o candidato, além de ter feito o Enem 2022, não pode ter zerado a nota da prova de redação nem participado do exame como treineiro.

O Sisu oferece vagas no ensino superior público com base na nota do Enem. Foto: Agência Brasil

No ato da inscrição, o candidato precisa indicar as opções de curso desejadas e é selecionado conforme a classificação obtida com a nota da edição mais recente do Enem.

As inscrições para o Sisu ocorrem até o dia 24 e a previsão é de que a primeira chamada seja divulgada no dia 28. Semestralmente, o sistema eletrônico ofertado pelo Ministério da Educação permite a escolha entre milhares de vagas em instituições de todo o País.

A primeira edição de 2023 oferece 226.399 mil vagas em 128 instituições públicas participantes, sendo 63 universidades federais. Ao todo, são 6.402 cursos de graduação, segundo o MEC. As instituições participantes deverão lançar a ocupação das vagas em primeira chamada entre 2 e 10 de março.

O sistema de seleção permite acessar vagas em todas as regiões do Brasil. E com duas possibilidades de escolha pelo estudante, uma de suas principais vantagens. “Essa possibilidade de se inscrever posteriormente, com a nota, sem precisar marcar uma carreira já na inscrição, como em outros vestibulares, é importante, principalmente para aqueles que não têm uma definição clara da carreira, que poderiam fazer Biologia ou Veterinária, por exemplo”, afirma a diretora escolar do Colégio Equipe, Luciana Fevorini. /COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA BRASIL