SP define pagamento de bônus para professores; veja valores e quem pode receber

Professores e profissionais que atuam em escolas e em órgãos administrativos da rede ensino do Estado de São Paulo vão receber, no dia 6 de outubro, bonificação referente a resultados alcançados no ano letivo de 2022. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, a média do valor da gratificação é de R$ 2,4 mil, que será destinada para 181.702 profissionais.

Receberão essa bonificação (cujo valor total ultrapassa R$ 450 milhões) os servidores que atuam na direção e coordenação escolar, professores e equipes de apoio das unidades e diretorias regionais de ensino.

Governo pagará, em média, R$ 2,4 mil de bônus para profissionais da rede de ensino do Estado Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O desempenho das escolas foram definidos com base no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), e pelo Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo (Idesp), que, além de considerar as notas dos estudantes, leva em consideração o nível de aprovação e reprovação dos alunos.

O critério para o pagamento do bônus, porém, vai mudar a partir do ano que vem, de acordo com o secretário da Educação, Renato Feder. Em 2024, a pasta vai avaliar o desempenho das escolas a partir do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), um indicador nacional que também leva em conta as condições estruturais das unidades, o perfil das escolas e o perfil racial dos alunos.

Para Feder, a substituição do método feito com índice estadual para um nacional é importante para avaliar a rede de ensino paulista com outros Estados do País. “Se queremos ter a melhor educação do Brasil, precisamos estabelecer metas com base na comparação com os resultados de outras redes estaduais do País, por isso a nova regra para que o bônus seja calculado a partir do Ideb”, afirma Feder.