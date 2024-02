UFRJ alega ‘questões técnicas’ e cancela lista de aprovados; entenda

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) cancelou nesta sexta-feira, 2, a lista dos candidatos aprovados no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2024 e que foram convocados para a pré-matrícula na instituição. O Sisu é a plataforma do Ministério da Educação (MEC) que viabiliza a entrada de estudantes no ensino superior por meio das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Em nota, a UFRJ menciona que o cancelamento das listas foi feito por “questões técnicas”, sem dar mais detalhes. No mesmo comunicado, a universidade afirma que uma nova relação de nomes deverá ser divulgada até segunda-feira, 5.

Campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no bairro da Urca na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE “A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por meio da Pró-Reitoria de Graduação e da Superintendência-Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Acessibilidade, informa que, por questões técnicas, está cancelada a listagem de convocação de candidatos(as) para a pré-matrícula da chamada regular″, disse a UFRJ. Na manhã desta sexta, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) Mario Prata, da universidade, alegou que a UFRJ deixou estudantes de ampla concorrência no primeiro semestre e os cotistas no segundo.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Uma atualização da Lei de Cotas mudou a forma de classificação no Sisu e passou a determinar que os candidatos cotistas nas Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) concorrem, primeiramente, na lista disputada por todos, a chamada ampla concorrência.

No caso desse candidato ter uma nota de corte superior à exigida, ele é aprovado por essa lista de ampla concorrência. Caso contrário, o candidato passa então a concorrer às vagas reservadas pela Lei de Cotas (estudantes egressos de escolas públicas; pretos, pardos, indígenas, oriundos de famílias com renda renda, estudantes com deficiência e quilombolas).

O DCE alega, no entanto, que os candidatos cotistas que não atingiram a nota de corte para serem aprovados pela ampla concorrência não foram inseridos na lista de cotistas para ingressar na UFRJ neste primeiro semestre, e acabaram somente na lista do segundo semestre.

Publicidade

A UFRJ não explicou quais foram as razões para o cancelamento da lista de aprovados na pré-matrícula. Mas, em outro comunicado enviado à reportagem no começo da noite desta sexta, a instituição destaca que “a Universidade Federal do Rio de Janeiro assegura a toda a sociedade que nenhum grupo será prejudicado no seu acesso e na sua permanência nesta instituição”, e reforçou que “a nova listagem do Sisu será divulgada até segunda-feira (5/2)”.

Na noite desta sexta, o DCE afirmou que a universidade informou ao grupo que as “listagens que estão sendo reanalizadas serão divididas para garantir que tanto cotistas quanto ampla concorrência estejam divididos em 50% cada por período.”

A UFRJ foi procurada pela reportagem, mas disse que não tinha informações sobre a reavaliação das listas.

MEC investiga divulgação irregular de resultados

O Ministério da Educação (MEC) informou nesta sexta-feira, 2, que resultados provisórios do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), principal porta de entrada para o ensino superior público brasileiro, foram divulgados indevidamente durante 25 minutos, antes de análise final da pasta. Em nota, o órgão afirmou ainda que o caso, que ocorreu nesta terça-feira, 30, está sendo “rigorosamente apurado”.