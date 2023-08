Unicamp abre inscrições para Vestibular 2024; veja como se inscrever

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abriu nesta segunda-feira, 31, as inscrições para o vestibular que seleciona alunos para o ano letivo de 2024. Os estudantes podem se inscrever até o 31 de agosto.

A primeira fase do processo seletivo ocorre em 29 de outubro. A segunda etapa será aplicada nos dias 3 e 4 de dezembro.

Conforme o edital, são oferecidas 2.540 vagas em cursos de graduação da Unicamp. Outras formas de ingresso na instituição são por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Vestibular Indígena, mérito em olimpíadas científicas e, pela primeira vez, o Provão Paulista.

Alunos na segunda fase do Vestibular da Unicamp Foto: Pedro Amatuzzi/Estadão

Inscrição

Para se inscrever, o estudante precisa acessar o site do processo seletivo, neste link, e preencher um formulário. Só é permitida uma inscrição por CPF.

O aluno também precisa arcar com uma taxa R$ 192. O prazo para o pagamento do boleto bancário será até o dia 08 de setembro, conforme o edital. Não é possível pagar por PIX.

Cotas raciais

Os candidatos autodeclarados pretos e pardos concorrerão a uma proporção mínima de 15% de vagas em cada curso ou, se for o caso, até 27,2% das vagas, se houver candidatos de primeira opção que atendam aos critérios de nota mínima do curso.

Bonificação para estudante da rede pública

Estudantes que tenham cursado o ensino fundamental II e/ou o ensino médio integralmente em escola pública poderão participar do Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS), e receber bonificação na contabilização das notas.

Aluno que cursou ensino em rede pública recebe 40 pontos que serão somadas à Nota Final Padronizada da primeira fase. Quem cursou o fundamental II recebe 20 pontos. Já quem cursou tanto o fundamental II quanto o ensino médio na rede pública ganha 60. Caso o candidato para a segunda fase, repete-se a mesma bonificação.

Conteúdos

A prova de primeira fase é composta por 72 questões objetivas. Serão 12 questões de matemática; 12 questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa; 7 questões de Inglês; 21 questões de Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física); e 20 questões de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia).

Na segunda fase, os selecionados fazem questões dissertativas e redação. As provas são compostas por um componente obrigatório para todos os estudantes e questões específicas, destinadas aos candidatos de cursos de áreas de Ciências Humanas e Artes, Ciências da Saúde e Biológicas e Ciências Exatas e Tecnológicas.

No primeiro dia é aplicada a parte comum para todos os candidatos. Neles, estudantes realizam a prova de redação; teste de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (6 questões); 2 questões interdisciplinares de língua inglesa, com as áreas de Ciências Humanas e Ciências Naturais; e a prova interdisciplinar de Ciências da Natureza (2 questões).

No segundo dia é feita prova interdisciplinar de Ciências Humanas (2 questões), que são comuns a todos os concorrentes, além das perguntas específicas para a área de aplicação.