Jackson 5 e o fim de um ciclo de um dos grupos mais emblemáticos da música

Mais uma pérola perdida resgatada aqui no Selo Eldorado de Qualidade. Dessa vez os holofotes vão para um álbum pouco celebrado da discografia dos irmãos Jackson. “Moving Violation” é o décimo álbum lançado por eles e o último pela gravadora Motown.

Os meninos estavam insatisfeitos com Berry Gordy, pois queriam mais controle em suas produções, mas o chefão da gravadora não cedeu, o que resultou na saída do grupo e inevitavelmente na mudança do nome, já que Jackson 5 era propriedade da Motown.

Todo esse climão não interferiu no resultado desse disco de despedida, que é um dos mais ecléticos da carreira do grupo. Disco Music, rock psicodélico, funk, soul – tudo isso prova o quanto eles estavam interessados no que acontecia no universo do pop da época.

Um dos grandes momentos do álbum é a cativante “Breezy”, com os vocais divididos entre Jermaine e Michael Jackson, muitas guitarras e percussão que dá um toque latino pra canção. Jackson 5 com “Breezy” representa o fim de um ciclo de um dos grupos mais emblemáticos da música mundial e por isso recebe o Selo Eldorado de Qualidade.