Mapa dos Shows: Bruno Mars, Zeca Baleiro, Francisco, El Hombre, Pedro Altério, Curumin e mais

O astro pop Bruno Mars volta ao país nesta semana, depois de uma bem sucedida passagem pelo Brasil no ano passado. Desta vez, ele fará 15 shows por aqui, em cinco cidades diferentes, ficando em terras brasileiras por mais de um mês, já que o primeiro show é nesta terça, dia 1º, em São Paulo, e o último em 5 de novembro, em Belo Horizonte. O músico Curumin faz o show de estreia de seu novo álbum, Pedra de Selva, no Sesc Pompeia nesta semana; são dois shows: sexta e sábado, dias 4 e 5. Já Zeca Baleiro apresenta “O Samba Não é de Ninguém” nesta quarta, dia 2, na Casa de Francisca, e a banda Francisco, El Hombre, atualmente em turnê de despedida, promove um tributo aos Novos Baianos na Casa Natura, na sexta, dia 4. No sábado, Pedro Altério, membro do 5 A Seco, também se apresenta na Casa Natura, numa noite que tem como convidados Tó Brandileone e Letícia Fialho. Detalhes a seguir.

Destaque também no Mapa dos Shows: Lianne La Havas, que esgotou diversas datas no Brasil no ano passado, volta ao país para apresentação em São Paulo, sábado, 23 de novembro, no Allianz Parque, como um dos atos de abertura do show de Lenny Kravitz, que terá também Liniker e Frejat. Ingressos aqui. E ainda, a recém homenageada do Rock ‘n Roll Hall Of Fame, Dionne Warwick, apresenta por aqui a turnê “One Last Time”, sábado, 26 de outubro, no Vibra São Paulo, com ingressos à venda.





Mapa dos Shows: ouça o boletim na Rádio Eldorado (107.3 FM em São Paulo ou pelo site, app e assistente de voz) de segunda a sexta às 10h55 e às 16h25. Acompanhe também no Instagram @felipetellis.





SEGUNDA, DIA 30

Aláfia

Dois-Dois - Alameda Dino Bueno, 711, Campos Elíseos

Segunda, dia 30, às 19h30

Funk de Quintal

Grátis





Gole Seco

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Segunda, dia 30, às 21h

Gole a Gole

A partir de R$57

Ingressos aqui





Saulo, Assucena e Luiza Brina

Itinerante - Endereço divulgado apenas por DM no Instagram (@tranquilosaopaulo)

Segunda, dia 30, às 19h

Tranquilo São Paulo

Contribuição sugerida de R$35





TERÇA, DIA 1º

Bruno Mars

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Terça, dia 1º, às 21h

Apresentação beneficente em apoio Rio Grande do Sul

Sorteio Encerrado





Celso Pixinga Quartet

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Terça, dia 1º, às 22h30

Only Jazz

A partir de R$45

Ingressos aqui





Fernando Catatau + Isadora Stevani

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Terça, dia 1º, às 20h

Outra Dimensão

A partir de R$49

Ingressos aqui





Torcuato Mariano

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Terça, dia 1º, às 20h

40 Anos de Música

A partir de R$60

Ingressos aqui





Yoùn

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 1º, às 20h

A partir de R$60

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 2

Alexander Gadjiev

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Quarta, dia 2, às 20h30

Festival Chopin

A partir de R$80

Ingressos aqui





Guilherme Rondon e convidados

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 2, às 20h

A partir de R$70

Ingressos aqui





Maestro João Carlos Martins

Fiesp - Av. Paulista, 1313, Bela Vista

Quarta, dia 2, às 20h

Sinfonia na Paulista

Grátis com reserva de ingressos





Maurício Gasperini

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Quarta, dia 2, às 21h

Rádio Táxi - O Legado

A partir de R$106

Ingressos aqui





Osesp

Masp - Av. Paulista, 1578, Bela Vista

Quarta, dia 2, às 20h

Grátis com reserva de ingressos aqui





Roupa Nova

Teatro Bradesco - R. Palestra Itália, 500, Perdizes

Quarta, dia 2, às 21h

Simplesmente Roupa Nova

A partir de R$180

Ingressos aqui





Zeca Baleiro

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 2, às 21h30

O Samba Não é de Ninguém

A partir de R$98

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 3

Ajuliacosta

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 3, às 20h

Arte e Território

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Augusta Barna

Mundo Pensante - R. Treze de Maio, 830, Bela Vista

Quinta, dia 3, às 21h

Show de lançamento do álbum “Na Miúda”

A partir de R$15 (Grátis até às 22h)





B Negão e Black Mantra

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Quinta, dia 10, às 21h30

Tim Maia Racional

A partir de R$84

Ingressos aqui





Chá Preto

Boca Cultural - Rua Jesuíno Pascoal, 77, Consolação

Quinta, dia 3, às 21h

Show de estreia

A partir de R$33

Ingressos aqui





Chico Bernardes

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 3, às 20h

Outros Fios

A partir de R$60

Ingressos aqui





Heinz Holliger e Ilya Gringolts

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Quinta, dia 3, às 20h30

Holliger rege Holliger

A partir de R$39

Ingressos aqui





Jup do Bairro participação Dupla 02

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Quinta, dia 3, às 20h

A partir de R$44

Ingressos aqui





Lílian Rocha

Centro Cultural São Paulo - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Quinta, dia 3, às 19h

Do Nilo

Grátis





niLL convida Ana Frango Elétrico

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Quinta, dia 3, às 21h

A partir de R$25

Ingressos aqui





Roupa Nova

Teatro Bradesco - R. Palestra Itália, 500, Perdizes

Quinta, dia 3, às 21h

Simplesmente Roupa Nova

A partir de R$180

Ingressos aqui





Vereda Quarteto

JazzB - Rua General Jardim, 43, Vila Buarque

Quinta, dia 3, às 21h

A partir de R$38

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 4

Alaíde Costa

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sexta, dia 4, às 21h

E o Tempo Agora Quer Voar

A partir de R$21

Ingressos aqui





Ana Deriggi e Mário Manga

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 4, às 21h

O Bom e Velho

A partir de R$70

Ingressos aqui





Banda Del Rey

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Sexta, dia 4, às 22h

A partir de R$66

Ingressos aqui





Benziê

Alma São Paulo - R. Simão Álvares, 923, Pinheiros

Sexta, dia 4, às 22h

Grátis com reserva de ingressos aqui





Bruno Mars

Estádio do Morumbis - Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi

Sexta, dia 4, às 21h

Live in Brazil

A partir de R$390

Ingressos aqui





Curumin

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 4, às 21h30

Lançamento do álbum Pedra da Selva com participações de Funk Buia, Jéssica Caitano, Iara Rennó e Arlete Alves

A partir de R$18

Ingressos aqui





Francisco, el Hombre

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sexta, dia 4, às 21h

Francisco, el Hombre toca Novos BaianosA partir de R$35

Ingressos aqui





Graça Cunha

Teatro da Rotina - Rua Simão Álvares, 697, Pinheiros

Sexta, dia 4, às 20h

A Graça Delas

A partir de R$33

Ingressos aqui





Heinz Holliger e Ilya Gringolts

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sexta, dia 4, às 14h30

Osesp Duas e Trinta

A partir de R$39

Ingressos aqui





Ivyson

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Sexta, dia 4, às 20h

Turnê Afinco

A partir de R$18

Ingressos aqui





Jay Vaquer

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 4. às 22h30

Voz e Piano

A partir de R$60

Ingressos aqui





Juliana Linhares

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sexta, dia 4, às 20h

74/24: Meio Século de Discos Históricos - O Romance do Pavão Mysteriozo de Ednardo

A partir de R$18

Ingressos aqui





Leci Brandão

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sexta, dia 4, às 21h

Participação de Gloria Bomfim

A partir de R$21

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Maestro João Carlos Martins

Teatro B32 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3277, Pinheiros

Sexta, dia 4, às 20h

Grátis com reserva de ingressos aqui





Orquestra do Theatro São Pedro, Orquestra Jovem do Theatro São Pedro e Academia de Ópera do Theatro São Pedro

Theatro São Pedro - Rua Barra Funda, 171, Barra Funda

Sexta, dia 4, às 20h

Grão da Voz

A partir de R$35

Ingressos aqui





Orquestra Mundana Refugi

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 4, às 22h

A partir de R$44

Ingressos aqui





Planta e Raiz

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sexta, dia 4, às 21h

Lançamento Nova Turnê Planta e Raiz Ao Vivo em Noronha

A partir de R$70

Ingressos aqui





Samuel Samuca

Mundo Pensante - R. Treze de Maio, 830, Bela Vista

Sexta, dia 4, às 21h

Baile da Samucagem

A partir de R$20

Ingressos aqui





Vera Figueiredo Trio

JazzB - Rua General Jardim, 43, Vila Buarque

Sexta, dia 4, às 21h

A partir de R$38

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 5

Alaíde Costa

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sábado, dia 5, às 21h

E o Tempo Agora Quer Voar

A partir de R$21

Ingressos aqui





Alcione

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 5, às 22h

50 Anos

A partir de R$130

Ingressos aqui





Alessio Cazzetta Quartet

JazzB - Rua General Jardim, 43, Vila Buarque

Sábado, dia 5, às 21h

Love, Death and The Eternal Blues

A partir de R$38

Ingressos aqui





Alex Albino & The Flamingo Flames

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 5, às 19h30

A partir de R$50

Ingressos aqui





Art String Quartet

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 5, às 10h50

Matinais

Grátis





Ava Rocha

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Sábado, dia 5, às 20h

Néktar

A partir de R$18

Ingressos aqui





Bruno Mars

Estádio do Morumbis - Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi

Sábado, dia 5, às 21h

Live in Brazil

A partir de R$390

Ingressos aqui





Coral Vozearte e maestro Rodrigo Hyppolito

Teatro J. Safra - Rua Josef Kryss, 318, Barra Funda

Sábado, dia 5, às 20h

Movies in ConcertA partir de R$40

Ingressos aqui





Curumin

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 5, às 21h30

Lançamento do álbum Pedra da Selva com participações de Funk Buia, Jéssica Caitano, Iara Rennó e Arlete Alves

A partir de R$18

Ingressos aqui





Demônios da Garoa e Toquinho com a São Paulo Big Band

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 5, às 21h30

Encontros Históricos

A partir de R$39

Ingressos aqui





Heinz Holliger e Ilya Gringolts

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 5, às 16h30

Holliger rege Holliger

A partir de R$39

Ingressos aqui





Ivyson

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Sábado, dia 5, às 20h

Turnê Afinco

A partir de R$18

Ingressos aqui





Juliana Linhares

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sábado, dia 5, às 20h

74/24: Meio Século de Discos Históricos - O Romance do Pavão Mysteriozo de Ednardo

A partir de R$18

Ingressos aqui





Leci Brandão

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sábado, dia 5, às 21h

Participação de Gloria Bomfim

A partir de R$21

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Maglore

Casa Rockambole - Rua Belmiro Braga, 119, Pinheiros

Sábado, dia 5, às 21h

Festinha de Aniversário - 15 Anos da Maglore

A partir de R$46

Ingressos aqui





Paulistânea Jazz Band

JazzB - Rua General Jardim, 43, Vila Buarque

Sábado, dia 5, às 13h

A partir de R$22

Ingressos aqui





Pedro Altério

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 5, às 21h

Participações de Tó Brandileone e Letícia Fialho

A partir de R$30

Ingressos aqui





Péricles

Audio - Avenida Francisco Matarazzo, 718, Barra Funda

Sábado, dia 5, às 17h

Seu Justino 20 Anos

A partir de R$60

Ingressos aqui





Reação em Cadeia

Teatro B32 - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.732, Itaim Bibi

Sexta, dia 5, às 21h30

Clássicos Até Parar de Bater

A partir de R$80

Ingressos aqui





Thaíde

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Sábado, dia 5, às 20h

A partir de R$18

Ingressos aqui





Zé Ramalho

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 5, às 22h

75 Anos de Vida Temporada de Sucesso

A partir de R$110

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 6

Coral Vozearte e maestro Rodrigo Hyppolito

Teatro J. Safra - Rua Josef Kryss, 318, Barra Funda

Domingo, dia 6, às 19h

Movies in ConcertA partir de R$40

Ingressos aqui





Maglore

Casa Rockambole - Rua Belmiro Braga, 119, Pinheiros

Domingo, dia 6, às 16h

Festinha de Aniversário - 15 Anos da Maglore

A partir de R$46

Ingressos aqui





Mestrinho

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros

Domingo, dia 6, às 19h

A partir de R$27

Ingressos aqui





Orquestra de Câmara de Basel

Cultura Artística - Rua Nestor Pestana, 125, Consolação

Domingo, dia 6, às 17h30

Temporada 2024 – Série Vermelha

A partir de R$203

Ingressos aqui





Orquestra do Theatro São Pedro, Orquestra Jovem do Theatro São Pedro e Academia de Ópera do Theatro São Pedro

Theatro São Pedro - Rua Barra Funda, 171, Barra Funda

Domingo, dia 6, às 17h

Grão da Voz

A partir de R$35

Ingressos aqui





Orquestra Jovem do Estado

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Domingo, dia 6, às 16h

Boulanger, Britten e Stravinsky

A partir de R$30

Ingressos aqui





Osesp e Heinz Holliger

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Domingo, dia 6, às 10h50

Matinais

Grátis





Pedro Baby e Lúcio Mauro Filho

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Domingo, dia 6, às 19h

Festa Manifesto Tropical

A partir de R$60

Ingressos aqui





Rico Baldacci Trio

JazzB - Rua General Jardim, 43, Vila Buarque

Domingo, dia 6, às 14h

Tributo a Nat King Cole

A partir de R$22

Ingressos aqui





Zander, Hateen, Garage Fuzz e Chuva Negra

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Domingo, dia 6, às 17h

A partir de R$67

Ingressos aqui