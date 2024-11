Mapa dos Shows: Erykah Badu, Liniker, Travis, Mahmundi, Tuyo e mais

Referência do neo-soul, Erykah Badu volta ao Brasil nesta semana e se apresenta no Espaço Unimed, em São Paulo, nesta quarta-feira, dia 6, com abertura de Luedji Luna. Outras atrações internacionais na capital nos próximos dias são as bandas Travis nesta terça, dia 5, na Audio, e Keane no sábado, dia 9, também no Espaço Unimed. O local, aliás, ainda recebe a estreia da nova turnê de Liniker, “Caju”, tão aguardada, disputada e esgotada; são três noites por lá: nesta sexta, dia 8, e depois nas semanas seguintes, quarta, dia 13, e terça, dia 19. Outros destaques da semana são também as apresentações duplas de Mahmundi e Tuyo. Enquanto a cantora faz shows no Pulso Hotel Faria Lima nesta terça, dia 5, e no Sesc Pompeia, na sexta, dia 8, o trio curitibano sobe ao palco do Sesc Bom Retiro sábado e domingo, dias 8 e 9.

Para se programar: Rubel traz de volta a São Paulo a turnê “As Palavras”, que divulga seu disco mais recente homônimo. O show por aqui marca a despedida dessa fase e está marcado para sábado, 23 de novembro, na Audio, com ingressos à venda. Na mesma data, a banda norte-americana Crumb também retorna à capital: depois de passagem por aqui em 2022, no Balaclava Fest, agora eles tocam no palco do Cine Joia, com ingressos disponíveis.





Mapa dos Shows: ouça o boletim na Rádio Eldorado (107.3 FM em São Paulo ou pelo site, app e assistente de voz) de segunda a sexta às 10h55 e às 16h25. Acompanhe também no Instagram @felipetellis.





SEGUNDA, DIA 4

Aláfia

Dois-Dois - Alameda Dino Bueno, 711, Campos Elíseos

Segunda, dia 4, às 19h30

Funk de Quintal

Grátis





Edgar Scandurra e mais

Itinerante - Endereço divulgado apenas por DM no Instagram (@tranquilosaopaulo)

Segunda, dia 4, às 19h

Tranquilo São Paulo

Contribuição sugerida de R$35





Jair Naves

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Segunda, dia 4, às 20h

O Significado se Desfaz no Som

A partir de R$64

Ingressos aqui





TERÇA, DIA 5

Celsim, João Camarero e Arthur Nestrovski

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 5, às 21h30

A Hora do Lobo: Lupicínio e outros trágicos

A partir de R$62

Ingressos aqui





Letrux e Thiago Vivas

Boca Cultural - Rua Jesuíno Pascoal, 77, Consolação

Terça, dia 5, às 21h

Alfabeto Sonoro

A partir de R$89

Ingressos aqui





Mahmundi

Pulso Hotel Faria Lima - Rua Henrique Monteiro, 154, Pinheiros

Terça, dia 5, às 18h

Sarau Bar - Estúdio Pulso

A partir de R$88

Ingressos aqui





Nasi

Teatro Sabesp Frei Caneca - R. Frei Caneca, 569 - Consolação

Terça, dia 5, às 21h

Festival Blues Bossa Jam Session

A partir de R$38

Ingressos aqui





Rodrigo Digão Braz e Zé Manoel

Alma São Paulo - R. Simão Álvares, 923, Pinheiros

Terça, dia 5, às 22h

Terça Jazz

Grátis com reserva de ingressos





Supla

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Terça, dia 5, às 22h30

Supla Canta Beatles

A partir de R$60

Ingressos aqui





Travis

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Terça, dia 5, às 21h

Popload Gig - Raze The Bar Tour

A partir de R$228

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 6

Bachiana Filarmônica SESI-SP e maestro João Carlos Martins

Fiesp - Av. Paulista, 1313, Bela Vista

Quarta, dia 6, às 20h

Sinfonia na Paulista

Grátis com reserva de ingressos





Erykah Badu e Luedji Luna

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Quarta, dia 6, às 19h

A partir de R$140

Ingressos aqui





Paulo Miklos

Mis - Av. Europa, 158, Jd. Europa

Quarta, dia 6, às 20h

Notas Contemporâneas

A partir de R$1

Vendas apenas na bilheteria física do MIS uma hora antes do evento





Picanha de Chernobill & Hurricanes

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Quarta, dia 6, às 21h

A partir de R$56

Ingressos aqui





Zeca Veloso

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 6, às 21h

A partir de R$70

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 7

131 e Colomy

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Vila Madalena

Quinta, dia 7, às 19h

A partir de R$25

Ingressos aqui





Banda Glória

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 7, às 21h30

Banda Glória celebra Chico Buarque

A partir de R$44

Ingressos aqui





Busted

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Quinta, dia 7, às 20h

A partir de R$175

Ingressos aqui





Mônica Salmaso

Porão da Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 7, às 21h30

Alma Lírica Brasileira

A partir de R$125

Ingressos aqui





Nomade Orquestra

Mundo Pensante - R. Treze de Maio, 830, Bela Vista

Quinta, dia 7, às 21h

A partir de R$15

Ingressos aqui / Grátis até às 22h





Pris

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Quinta, dia 7, às 20h

Show de Lançamento do disco “Multidimensional”

A partir de R$49

Ingressos aqui





Salma e Mac

Odette Casa de Cultura - Rua Rui Barbosa, 663, Bela Vista

Quinta, dia 7, às 19h

Lançamento do álbum S&M

A partir de R$55

Ingressos aqui





Silvia Machete

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, Pinheiros

Quinta, dia 7, às 21h

“Silvia Machete é Rhonda no show Invisible Woman”

A partir de R$70

Ingressos aqui





Tiganá Santana

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Quinta, dia 7, às 20h

Lançamento da Coleção Biblioteca Africana

Grátis com reserva de ingressos aqui





Zeca Veloso

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 7, às 21h

A partir de R$70

Ingressos aqui





Zélia Duncan

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Quinta, dia 7, às 20h e às 22h30

Lado Z

A partir de R$100

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 8

Fabio Zanon

Cultura Artística - Rua Nestor Pestana, 125, Consolação

Sexta, dia 8, às 20h30

Série de Violão

Esgotado





Fafá de Belém

Tokio Marine Hall - Rua Bragança Paulista, 1281 - Vila Cruzeiro

Sexta, dia 8, às 22h

A Filha do Brasil

A partir de R$120

Ingressos aqui





Gabiroto + Malvisto + Pedro Tiepolo

Porta Maldita - Rua Luís Murat , 400, Pinheiros

Sexta, dia 8, às 20h

A partir de R$27

Ingressos aqui





Gupe

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 8, às 19h e às 21h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Josyara

Boca Cultural - Rua Jesuíno Pascoal, 77, Consolação

Sexta, dia 8, às 21h

A partir de R$49

Ingressos aqui





Jup do Bairro

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sexta, dia 8, às 21h

Com participações de Urias e Erika Hilton

A partir de R$18

Ingressos aqui





Liniker

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sexta, dia 8, às 21h

Caju

Esgotado





Mahmundi

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 8, às 21h30

Noites Tropicais

A partir de R$18

Ingressos aqui





Mônica Salmaso

Porão da Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 8, às 18h e às 21h

Alma Lírica Brasileira

A partir de R$125

Ingressos aqui





Pelados + Papisa

Casa Rockambole - R. Belmiro Braga, 119, Pinheiros

Sexta, dia 8, às 21h

A partir de R$34

Ingressos aqui





Péricles

Terra SP - Av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande

Sexta, dia 8, às 22h

A partir de R$80

Ingressos aqui





Toquinho e Camilla Faustino

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 8, às 20h e às 22h30

Coração de Mulher

A partir de R$140

Ingressos aqui





Vanessa Jackson

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Sexta, dia 8, às 22h

A diva do Pop & Black Music

A partir de R$95

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 9

Ava Rocha

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sábado, dia 9, às 19h

Performance “Femme Frame #3″

Grátis com reserva de ingressos





Diogo Nogueira

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Várzea de Baixo

Sábado, dia 9, às 22h

A partir de R$160

Ingressos aqui





Fabio Zanon

Cultura Artística - Rua Nestor Pestana, 125, Consolação

Sábado, dia 9, às 20h30

Série de Violão

Esgotado





Ilú Obá de Min

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, Pinheiros

Sábado, dia 9, às 21h

20 Anos

A partir de R$50

Ingressos aqui





Keane

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 9, às 22h

Esgotado





Luiz Amargo

Cine Bijou - Praça Franklin Roosevelt, 172, Consolação

Sábado, dia 9, às 19h

Festival de Lançamento do álbum Amor de Mula

A partir de R$20

Ingressos aqui





Samuca e a Selva

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 9, às 21h30

Lançamento do disco Summer Love - O Verão dos Amantes

A partir de R$18

Ingressos aqui





Tulipa Ruiz, Rica Amabis, Alexandre Orion e Gustavo Ruiz

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sábado, dia 9, às 21h

Trago

A partir de R$21

Ingressos aqui





Tuyo

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Sábado, dia 9, às 20h

Show da turnê Paisagem

A partir de R$18

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 10

Converge

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Domingo, dia 10, às 19h

A partir de R$210

Ingressos aqui





Conversa Brasileira

Vila Itororó - Rua Maestro Cardim, 60, Bela Vista

Domingo, dia 10, às 11h

Prosas

Grátis





Quimbará

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Domingo, dia 10, às 12h e às 15h

A partir de R$48

Ingressos aqui





Trupe Chá de Boldo

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 10, às 19h

Rua Rio

A partir de R$50

Ingressos aqui





Tulipa Ruiz, Rica Amabis, Alexandre Orion e Gustavo Ruiz

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Domingo, dia 10, às 18h

Trago

A partir de R$21

Ingressos aqui





Tuyo

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Domingo, dia 10, às 18h

Show da turnê Paisagem

A partir de R$18

Ingressos aqui