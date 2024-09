Mapa dos Shows: Lô Borges, Letrux, Gloria Gaynor, Carminho, Mariah Carey e mais

Apresentação tripla de Lô Borges nesta semana em São Paulo: o artista faz dois shows no Sesc Pompeia, sexta e sábado, dias 20 e 21, e um no Sesc Itaquera, no domingo, dia 22, este gratuito. A cantora carioca Letrux também se apresenta mais de uma vez na capital nos próximos dias: são duas datas no Sesc Vila Mariana, sábado e domingo, dias 21 e 22. A agenda da semana ainda tem apresentações de artistas internacionais: Gloria Gaynor, sábado, dia 21, no Espaço Unimed; Mariah Carey, sexta, dia 20, no Allianz Parque; e Ne-Yo, quinta, dia 19, também no Espaço Unimed. Todos eles vieram ao país para o Rock in Rio e passam por São Paulo.

Destaque ainda no Mapa dos Shows: a cantora portuguesa Carminho em apresentação única na capital paulista, no próximo sábado, dia 21, no Tokio Marine Hall, e o retorno de Joss Stone na terça da próxima semana, dia 24, também no Espaço Unimed. Ambas ainda se apresentam no Rock in Rio no próximo fim de semana.





SEGUNDA, DIA 16

Gole Seco: Giu

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Segunda, dia 16, às 20h

Manual do Tempo de Um Dia

A partir de R$64

Ingressos aqui





Teago Oliveira, Fabio Brazza, Mar Aberto e Reis do Nada

Itinerante - Endereço divulgado apenas por DM no Instagram (@tranquilosaopaulo)

Segunda, dia 16, às 19h

Tranquilo São Paulo

Contribuição sugerida de R$35





TERÇA, DIA 17

Bufo Borealis + Lucio Maia

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Terça, dia 17, às 20h

Um Passo à Frente

A partir de R$57

Ingressos aqui





Duo Conversa Brasileira

Centro Cultural São Paulo - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Terça, dia 17, às 19h

Participação do Quinteto Brazú Quinté

Grátis com reserva de ingressos aqui





Vanessa Moreno

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 17, às 21h30

A partir de R$44

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 18

Diego Moraes

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 18, às 20h

Manda Nudes

A partir de R$60

Ingressos aqui





Jards Macalé

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Quarta, dia 18, às 20h

A partir de R$132

Ingressos aqui





Romulo Fróes

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 18, às 21h30

Calado - 20 Anos

A partir de R$62

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 19

Castello Branco

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 19, às 21h

Voz e Violão

A partir de R$70

Ingressos aqui





Cravinhos, Thalin, VCR Slim, iloveyoulangelo e Pirlo

Sesc Pompeia - R. Clélia, 93, Água Branca

Quinta, dia 19, às 21h

Show de lançamento do álbum Maria Esmeralda com participações de Marilia Medalha, Doncesão, Matheus Coringa, Yung Vegan, Servo, RUBI e Quiriku

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Jards Macalé

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Quinta, dia 19, às 20h

A partir de R$99

Esgotado





Ne-Yo

Espaço Unimed - R. Tagipuru, 795, Barra Funda

Quinta, dia 19, às 21h

Champgane & Roses Tour

Esgotado





Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Elim Chan e DOMNIQ

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Quinta, dia 19, às 20h30

A partir de R$39

Ingressos aqui





Tiganá

Porão Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 19, às 21h30

Dialogando ao Som do Vinil

A partir de R$35

Ingressos aqui





Yamandu Costa

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Quinta, dia 19

Ida e Volta

Esgotado





SEXTA, DIA 20

Bruna Caram e Fios de Choro

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 20, às 21h

Clássicos de Amor e Ódio

A partir de R$60

Ingressos aqui





Lô Borges

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 20, às 21h

A partir de R$21

Ingressos aqui





Lucas Mamede

Casa Rockambole - Rua Belmiro Braga, 119, Pinheiros

Sexta, dia 20, às 21h

Baile do Mamede

A partir de R$57

Ingressos aqui





Malú Lomando

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 20, às 20h

Reverência a Maria Bethânia

A partir de R$60

Ingressos aqui





Mariah Carey

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sexta, dia 20, às 17h

Live em São Paulo

A partir de R$195

Ingressos aqui





Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Elim Chan e DOMNIQ

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sexta, dia 20, às 20h30

A partir de R$39

Ingressos aqui





Saulo Fernandes

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sexta, dia 20, às 21h

Todos de Branco

A partir de R$80

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 21

Ana Deriggi, Ná Ozzetti, Fabio Tagliaferri e Mario Manga

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 21, às 21h

Meio Desligado

A partir de R$70

Ingressos aqui





Black Pantera

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 21, às 20h30

Perpétuo

A partir de R$18

Ingressos aqui





Carminho

Tokio Marine Hall - Rua Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 21, às 21h30

Portuguesa

A partir de R$220

Ingressos aqui





Danilo Caymmi

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sábado, dia 21, às 21h

Lançamento do álbum “Andança 5.5″

A partir de R$18

Ingressos aqui





Ellen Oléria

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sábado, dia 21, às 20h

74/24: Meio Século de Discos Históricos - Interpreta o disco Cartola de Cartola

A partir de R$18

Ingressos aqui





Gloria Gaynor

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 21, às 22h

A partir de R$230

Ingressos aqui





Hotelo

Rockambole - R. Belmiro Braga, 119, Pinheiros

Sábado, dia 21, às 21h

A partir de R$57

Ingressos aqui





Lara Castagnolli

Tavares Club - Rua Aspicuelta, 751, Vila Madalena

Sábado, dia 21, às 20h

Canta Gal Costa

A partir de R$66

Ingressos aqui





Letrux

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sábado, dia 21, às 21h

Show do álbum Letrux como Mulher Girafa

A partir de R$21

Ingressos aqui





Lô Borges

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 21, às 21h

A partir de R$21

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Elim Chan e DOMNIQ

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 21, às 16h30

A partir de R$39

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 22

Assucena, Helena Serena, Afrojazz e Orquestra Voadora

Rua dos Pinheiros (entre a Rua Joaquim Antunes e Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto)

Domingo, dia 22, a partir das 9h

Festival Pinheiros - 11ª Edição

Grátis





Danilo Caymmi

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Domingo, dia 22, às 18h

Lançamento do álbum “Andança 5.5″

A partir de R$18

Ingressos aqui





Ellen Oléria

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Domingo, dia 22, às 18h

74/24: Meio Século de Discos Históricos - Interpreta o disco Cartola de Cartola

A partir de R$18

Ingressos aqui





Jéssica Areias

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Domingo, dia 22, às 18h

Canta Gal Costa com participação de Alessandra Leão

A partir de R$18

Ingressos aqui





Letrux

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Domingo, dia 22, às 18h

Show do álbum Letrux como Mulher Girafa

A partir de R$21

Ingressos aqui





Lô Borges

Sesc Itaquera - Avenida Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, Itaquera

Domingo, dia 22, às 15h

Grátis





Luciana Mello, Jonas Medeiros e Gabriel Sales

Rua dos Pinheiros (próximo a Av. Rebouças)

Domingo, dia 22, a partir das 9h

Festival Pinheiros - 11ª Edição

Grátis





Siki Jo-An

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Domingo, dia 22, às 19h

The Intimate Concert With The African Queen

A partir de R$60

Ingressos aqui





Yannick Hara

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Domingo, dia 22, às 18h

O Transe Continua com participações de Ava Rocha e Negro Léo

A partir de R$18

Ingressos aqui