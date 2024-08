Rádio Eldorado promove sabatinas com candidatos à Prefeitura de São Paulo nas Eleições 2024

A Rádio Eldorado promove a partir desta semana sabatinas com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Foram convidados os quatro candidatos mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais: o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), o influenciador Pablo Marçal (PRTB) e a deputada federal Tabata Amaral (PSB).

As entrevistas serão transmitidas ao vivo, das 8h às 9h, na Rádio Eldorado (FM 107,3 - SP) e nos canais do YouTube da emissora e do Estadão. As sabatinas serão conduzidas pelos âncoras do Jornal Eldorado, Carolina Ercolin e Haisem Abaki, e pelo colunista Diogo Schelp. Repórteres do Estadão também participarão das sabatinas.

Pablo Marçal será o primeiro candidato sabatinado, abrindo a série na quinta-feira, 29. Na sexta, será a vez de Tabata Amaral. O prefeito Ricardo Nunes abre a rodada da próxima semana, direto do estúdio da rádio, na segunda-feira, 2. O ciclo será fechado com Boulos na terça-feira, 3.

Confira a programação:

Quinta-feira, 29 de agosto: Pablo Marçal

Sexta-feira, 30 de agosto: Tabata Amaral

Segunda-feira, 2 de setembro: Ricardo Nunes

Terça-feira, 3 de setembro: Guilherme Boulos

“As sabatinas são uma grande oportunidade para esmiuçar as propostas dos candidatos. Saber o que eles pensam sobre a cidade e como pretendem gerir uma metrópole tão complexa como São Paulo. Nosso objetivo é extrair ao máximo deles sobre estes temas que impactam o dia a dia do cidadão”, afirma o diretor da Rádio Eldorado, Emanuel Bomfim.

De 9 a 14 de setembro, os principais candidatos da corrida eleitoral paulistana serão entrevistados pelo Estadão. Os temas da Agenda SP serão o fio condutor das entrevistas, que serão disponibilizadas em áudio e texto. Toda a cobertura eleitoral vai contar com o serviço de fact-checking (verificação de fatos) do Estadão Verifica, além de publicações específicas nas redes sociais do Grupo Estado.

Multiplataforma

A cobertura do Grupo Estado das eleições de 2024 será multiplataforma. Os leitores do Estadão poderão enviar suas perguntas aos candidatos a prefeito de São Paulo pelo Instagram do jornal. Na Agenda SP e Você, os eleitores serão convidados a questionar os candidatos sobre temas da agenda. As respostas dos candidatos, em vídeo, serão distribuídas nas redes sociais.

Vídeos explicativos sobre o processo eleitoral e os principais temas das eleições também serão produzidos pelo Estadão Explica e veiculados nas redes. O quadro Joga no Google também foi relançado, em parceria técnica com a big tech. Nesse quadro, os candidatos respondem às cinco perguntas mais buscadas sobre eles no serviço de busca. Além disso, será possível acompanhar o resultado das eleições por meio do WhatsApp.