David Gilmour e o elo entre o passado e o presente

Quando um veterano da música lança algo inédito, é natural que sejamos inundados por um tipo perigoso de expectativa. Porque, muitas vezes, o que está em jogo é mais uma nostalgia do que uma abertura para conhecer algo novo. O risco é ficarmos presos neste conforto que o clássico dá. Parados no tempo.

Para nossa sorte, o lendário David Gilmour não parece estar aprisionado ao seu passado. Ao menos nessa música que escolhemos para o Selo Eldorado de Qualidade, “Dark and Velvet Nights”. É claro que sua personalidade segue intocável: aquela vibração atmosférica, arranjos épicos e um slide guitar inconfundível. Mas, perceba, não se trata de um retorno “aos bons tempos de Pink Floyd”.

O que é familiar, no fundo, é sua identidade artística. Mas vemos aqui um compositor disposto a se revigorar. “Dark and Velvet Nights” é um groove rock poderoso, que começa com cara de filme “noir” e se transforma numa peça narrativa cheia de contrastes, entre o eufórico e o melancólico. O passado, nesse caso, não é uma sombra. Apenas uma ponte para mostrar que David Gilmour segue em forma e surpreendente. Que seja assim! “Dark and Velvet Nights”, no Selo Eldorado de Qualidade!