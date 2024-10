Haldi & ans Flamingo: espírito inovador e paixão pela música

A banda Haldi and ans Flamingo nasceu da fusão única entre o espírito inovador e a paixão pela música. A banda foi fundada na cidade de Tallinn, na Estônia, e eles rapidamente se destacaram na cena local com seu som que mistura o groove do soul com elementos da disco e música pop.

Segundo a líder da banda, a cantora Haldi, o objetivo da banda, que conta com 9 integrantes, era tirar o pó de discos de canções tradicionais estonianas das décadas dos anos 70 e 80, e trazer novos arranjos para músicas que parecem sucessos antigos.

Outra curiosidade é o nome deles, Haldi & and Flamingo. Haldi, claro, faz menção ao nome da vocalista. Já o “ans Flamingo” transmite um pouco quem são eles: “ans” é uma palavra estoniana que significa “grupo” ou “conjunto”, e “Flamingo” simboliza a cor vibrante e o estilo excêntrico que a banda quer trazer para o palco.

Em agosto de 2024, lançaram um novo EP e o radar do Selo Eldorado fisgou a faixa “Midsummer Nights”, uma canção cantada em estoneano que teve como inspiração a época mais agradável do ano na Estônia, quando o sol realmente não se põe. O sol da meia noite.