Pop, rock e folk setentistas com pitadas solares na música de Allie Sandt

Mais uma jovem cantora e compositora que estreia na programação da Eldorado com o carimbo do Selo Eldorado de Qualidade. A norte-americana Allie Sandt faz um trabalho solar, que flerta com o folk e o pop rock dos anos 70, citando inspirações que vão de Paul Simon e Fleetwood Mac aos seus contemporâneos do Lake Street Dive.

Antes de se lançar em trabalho solo, Allie ganhou experiência como vocalista, baixista e compositora principal da banda de indie rock Seeing Double. Eles lançaram três singles e fizeram muito barulho nas redes sociais, alcançando milhões de seguidores e chegaram a fazer algumas turnês pelos Estados Unidos.

Depois da experiência com a Seeing Double, Allie Sandt embarcou em sua carreira solo, apostando numa linguagem mais pop para suas composições. Seu mais recente single, “The Right Time”, traz aquela mistura que a gente adora: pop, rock, country, soul e um tempero latino – todos os estilos que formaram o pop norte-americano reunidos numa canção e, por isso, recebe o Selo Eldorado de Qualidade.