Anitta é indicada ao GLAAD, prêmio que celebra mídias LGBT+

O nome de Anitta tem sido bastante presente nas premiações, tanto nacionais quanto internacionais. A mais recente indicação da cantora pop foi anunciada nesta quarta, 18. Ela concorre na categoria de melhor artista musical do 34° GLAAD Media Awards, prêmio que celebra as produções e personalidades da mídia pela representação justa, precisa e inclusiva da comunidade LGBTQIA+.

Com o álbum Versions Of Me, a artista brasileira busca mais um troféu para sua coleção. Na mesma categoria, Anitta está ao lado de outros grandes nomes da música internacional como Demi Lovato (HOLY FVCK), Betty Who (BIG!), FLETCHER (Girl of My Dreams), Hayley Kiyoko (PANORAMA), Honey Dijon (Black Girl Magic), Kim Petras (Slut Pop), MUNA (MUNA), Orville Peck (Bronco) e Rina Sawayama (Hold the Girl).

Capa de 'Versions Of Me', álbum de Anitta lançado em 2022.

O GLAAD Media Awards foi criado em 1990 e, desde então, está ganhando cada vez mais visibilidade. A edição deste ano está prevista para ocorrer em dois momentos: 30 de março, em Los Angeles, e 13 de maio, em Nova York. Vale destacar que a dona do hit Envolver completa 30 anos justamente na mesma data da primeira parte da premiação.

A lista completa dos indicados em todas as categorias pode ser conferida no site oficial do GLAAD.