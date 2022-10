Conheça 10 formas de cuidar da própria energia e a dos ambientes da sua casa e do trabalho

Continua após a publicidade

Cuidar da espiritualidade está muito além de olharmos para dentro de nós. Os ambientes onde passamos o dia, seja nossa casa ou trabalho, carregam em si energias que interferem diretamente nas pessoas que ali transitam, vivem ou trabalham. Isso porque quando algo de ruim acontece em determinado lugar, parte da energia desprendida durante esse ato ali permanece, e isso contamina o ambiente ao ponto de prejudicar outros que possam ali residir ou trabalhar futuramente.

A terapeuta e consultora de Feng Shui Silvana Bighetti Bozza, autora do livro Mistérios, Magias e Consciência Cósmica, listou algumas dicas de como podemos cuidar da energia dos lugares a fim de garantir uma maior harmonia entre as pessoas em quaisquer ambientes que elas estejam.

Para os cuidados com a própria energia

1 - Banho de ervas. Eles são utilizados com diferentes propósitos: Para limpeza energética, quando usamos plantas, tais como Espada de São Jorge, Arruda ou Comigo Ninguém Pode; para proteção pessoal: Hortelã, Alecrim ou Manjericão; para relaxamento: Lavanda, Camomila ou Alfazema.

“Basta fazer uma infusão com as ervas e jogar do pescoço para baixo. As plantinhas que sobrarem, devem ser devolvidas para a natureza; jogar em uma raiz de árvore ou vaso de plantas para voltarem ao ciclo natural”, explica Silvana.

Preparação para banho de ervas. Foto: Cris Bevilaqua

2 - Exposição ao sol todos os dias. “Além dos benefícios que a vitamina D nos traz, como a produção de endorfina e no aumento de imunidade, a exposição ao sol traz vitalidade, melhora a qualidade do nosso sono e do humor”, diz a especialista.

3 - Praticar meditação ou algum tipo de relaxamento. “Um exemplo prático são as massagens corporais, sempre bem vindas, por trazem benefícios não somente ao nosso físico mas ao nosso estado emocional, liberando substâncias que trazem prazer e sensação de bem-estar”, destaca a terapeuta.

4 - Ser generoso. “Por incrível que pareça, esse tipo de comportamento nos traz um benefício emocional enorme. Não existe nada mais prazeroso do que do que dar, doar, fazer algo por alguém, nos faz sentir importantes, necessários e valorizados. Os hormônios liberados após um simples gesto ajudam a trazer a compreensão e que fazer o bem é sempre o melhor caminho”, fala.

5 - Sorria. “Essa dispensa explicações, certo? A vida fica mais leve com apenas um pequeno sorriso e, para o plano espiritual e fisiológico, o ato de sorrir ajuda a rejuvenescer, diminui nossas tensões e traz fim a emoções negativas que carregamos sem nem perceber”, salienta a consultora.

Para cuidarmos da energia de nossa casa / trabalho

1 - Uma boa limpeza energética. Segundo Silvana, a reunião de várias pessoas num mesmo ambiente pode gerar discussões, rancores, invejas e disputas. Essas emoções densas acabam ficando impregnadas no ambiente e precisam ser eliminadas.

“Você já foi a alguns locais que se sentiu mal só de entrar? É um sinal de que o local está carregado negativamente. Para saber exatamente do que, você precisaria de ajuda de um profissional, já que existem inúmeros tipos de limpeza, de uma mais simples até as mais profundas e complexa”, explica.

Incensos fazem o aromaterapia da casa. Foto: Cris Bevilaqua

2 - Arejar e facilitar a troca de ar. “A qualidade do ar que respiramos está diretamente relacionada com o nosso desempenho. Em um ambiente com ar mais purificado as pessoas se sentirão mais dispostas e ativas. Plantas em espaços internos são excelentes para esse fi”, diz ela.

3 - Ambientes claros. “Lugares que recebem a luz solar são muito mais agradáveis e saudáveis em todos os sentidos. O sol tem ação bactericida , além de afastar seres que tem baixa vibração”, ressalta a terapeuta.

4 - Manter ambientes a circulação dos ambientes. “A energia tem que caminhar sem obstáculos nos ambientes. Muita mobília, bagunça ou coisas fora do lugar impedem o fluxo energético e deixam o cômodo com a circulação obstruída”, fala.

5 - Não ser acumulador. “Tudo que está em excesso ou que você não utiliza cria o que chamamos de ‘energias estagnadas’. Elas acabam funcionando como verdadeiras âncoras nas nossas vidas e prendem energias ruins e outras sensações de paralisação que impedem o progresso e fluxo natural da energia nos ambientes”, conta Silvana.

Para um resultado mais completo, de acordo com a especialista, é sempre importante a consulta de um profissional em radiestésica do ambiente. Afinal, ele é quem realmente pode corrigir a energia que se concentra na pessoa e no ambiente em que ela vive, trazendo o equilíbrio tão buscado, para que a harmonia possa reinar no lar e acompanhar as pessoas durante seu dia.

“Poucos sabem, mas assim como nós, a casa também tem vida. Ela carrega maldições, pesares, dores, alegrias, paixões e até amores que ali foram vividos. A forma como interagimos com ela faz desse espaço muito mais que quatro paredes recheada de um mobiliário. Até mesmo as casas que são construídos em terrenos com falhas geológicas ou pantanoso podem ser prejudiciais para quem ali habita”, afirma Silvana.

Lembrando também que qualquer discussão, disputa, inveja e emoções densas se materializam e deixam o ambiente carregado. A limpeza desses sentimentos deve vir antes de um trabalho, por exemplo de Feng Shui. “É como a maquiagem. Antes de fazê-la, a pessoa precisa limpar e prepara a pele antes”, finaliza.

