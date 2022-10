Nova técnica brasileira promete ‘bumbum perfeito’ sem necessidade de cirurgia

Glúteos redondos, avantajados e lisos são desejos comuns, principalmente no Brasil, consagrado entre os bumbuns mais belos do mundo. No entanto, conquistar esse objetivo nem sempre é uma tarefa fácil, mesmo entre os mais adeptos dos hábitos saudáveis e da musculação. Por isso, intervenções estéticas costumam ser boas alternativas.

Procedimentos nos glúteos prometem resultados rápidos e satisfatórios. Entre as opções, a prótese de silicone ou enxertia são as mais populares, entretanto, se submeter a uma cirurgia plástica não agrada a todos. Afinal, além dos riscos comuns dessas práticas, os resultados tendem a ser permanentes, deixar cicatrizes e, ainda, necessitam de preparação e muitos cuidados pós-cirúrgico. Mas a boa notícia é que com os avanços tecnológicos já é possível conquistar o “bumbum dos sonhos” sem necessidade de bisturi.

BBB Lift promete atender às queixas das pacientes e ter resultados imediatos Foto: Estúdio Mánica/Ale Santos e Diego Nata

Entre as técnicas disponíveis no mercado, a Brazilian Butt and Beauty Lift, popularmente conhecida como BBB Lift, é a nova aposta. Desenvolvido pelo médico dermatologista Ivan Rolemberg, diretor do núcleo de dermatologia e proprietário da Human Clinic, em São Paulo, o método promete resolver todas as principais queixas das pacientes, usando somente técnicas consideradas pouco invasivas, sem necessidade de anestesia geral e internação.

Tudo sobre o BBB Lift

Ivan explica que o BBB Lift “consiste em uma associação de técnicas em três fases de injetáveis, ácido hialurônico, bioestimuladores e esvaziadores de gordura, que visam otimização do volume, projeção e contorno”, além de tratar outras queixas como estrias e celulites. O método promete resultado imediato e indolor em uma única sessão, entretanto, se desejado pela paciente, pode ser planejado em etapas.

“Quando vou tratar o bumbum, preciso entender suas necessidades, se houve uma perda óssea, uma perda muscular, uma perda de colágeno. Assim, realizo um trabalho de redução de gordura em determinados pontos, como na chamada bananinha [abaixo das nádegas], e complementação em outros. É um trabalho de visagismo de glúteo”, detalha o especialista.

BBB Lift é um método desenvolvido pelo médico dermatologista Ivan Rolemberg Foto: Estúdio Mánica/Ale Santos e Diego Nata

Os resultados do procedimento têm tempo médio de duração de 15 meses, exceto em caso de eliminação de gordura localizada, que reincide somente com o ganho de peso. Além disso, diferentemente dos procedimentos cirúrgicos, o pós-BBB Lift é de rápida recuperação. As orientações são: três dias de curativo e o mesmo tempo dormindo de bruços, após esse período já é possível retomar as atividades rotineiras.

“Hoje, nós olhamos e nos achamos bonitos, mas se vermos uma foto de cinco anos atrás, falamos: ‘nossa, como eu era brega’. A gente muda e por isso não sou muito a favor de procedimentos definitivos. Além disso, em caso de prótese de silicone é preciso trocar por uma nova em aproximadamente 10 anos, além de ter uma cicatriz e, em caso do uso de PMMA, correr risco de dano à saúde no futuro”, defende o profissional.

Por fim, Ivan declara que somente médicos habilitados no método podem realizá-lo. O valor do procedimento varia de R$ 15 mil a R$ 60 mil, conforme as técnicas associadas às queixas da paciente.

Confira a seguir alguns antes e depois do procedimento: