Viih Tube descobriu gravidez ao sentir dor na relação sexual: Isso é possível?

A influenciadora Viih Tube pegou os seguidores de surpresa ao anunciar que está grávida na última terça-feira, 20. Ela e o ex-BBB Eliezer esperam o primeiro filho e já criaram um perfil no Instagram para a criança, chamado “Baby Elitube”.

No mesmo dia, Viih gravou um vídeo para o YouTube ao lado do namorado em que os dois contavam sobre a descoberta da gestação. A influenciadora disse que sentia dores durante a relação sexual e que, por isso, os médicos apontaram que ela poderia estar grávida ou com um cisto no útero.

“Eu estava em época de menstruação e, quando você vai menstruar, o útero fica grande mesmo. E a médica percebeu um ‘corpo estranho’ no útero. Ela me disse que, se fosse um cisto, eu teria que tomar um remédio que eu não poderia tomar se estivesse grávida”, disse.

Viih então fez o teste e descobriu a gravidez. “Agora é o momento mais importante da minha vida, o meu primeiro filho ou filha, então vou registrar tudo”, comemorou.

Mas dores nas relações sexuais podem realmente ser um sintoma de gravidez? O médico Eduardo Cordioli, coordenador geral de Obstetrícia do Hospital e Maternidade Pro Matre, explica que o incômodo durante o sexo, apesar de raro, pode ser sinal de gestação.

O sintoma, chamado dispareunia, também pode indicar doenças. “A dor na relação sexual é causada por uma inflamação no aparelho genital feminino, que pode ser causado devido a uma inflamação ginecológica ou endometriose”, afirma o médico, que ressalta que a dor sempre precisa ser investigada por um ginecologista.

Na gestação, o incômodo não é comum, mas acontece pelo aumento de volume do útero e o fato de os órgãos genitais receberem mais sangue, mesmo quando a mulher é saudável.









O que fazer caso haja dor durante a relação sexual?

Segundo Cordioli, a primeira coisa que uma mulher deve fazer caso sinta dor durante a relação sexual é procurar um ginecologista para que exames possam ser feitos.

Após o exame físico, o médico responsável ainda pode pedir exames complementares, como de sangue para descartar a gravidez, ultrassons para descartar cistos e endometriose e de urina, por conta de uma possível infecção urinária.

Caso a gravidez seja confirmada, o obstetra ressalta que a relação sexual sempre deve ser interrompida em caso de incômodo. A dor, porém, pode significar um maior risco para a gestação.

“Como a dor pode ser causada por uma inflamação ou infecção no sistema genital feminino, essa inflamação ou infecção pode gerar prematuridade, por exemplo”, esclarece Cordioli.

O sintoma nem sempre está relacionado a algum tipo de problema, e é por isso que os exames são tão importantes, pontua o médico.





Quais os principais sintomas de gravidez?

Viih Tube e Eliezer anunciaram nesta terça, 20, que estão esperando o primeiro filho. Foto: Instagram/@viihtube

Existe desinformação acerca dos sinais de uma gravidez. Há mulheres que afirmam, até mesmo, que continuaram menstruando grávidas. O obstetra esclarece, porém, que isso não é possível.

“Algumas mulheres continuam tendo sangramento durante a gestação, mas não é uma menstruação. Às vezes isso ocorre por uma ameaça de aborto ou por uma não implantação correta do embrião dentro do útero”, explica.

Apesar de isso confundir as mulheres, existem outros sintomas claros de uma gravidez além da ausência da menstruação.

O mais comum, conforme Cordioli, é o aumento do volume e sensibilidade das mamas. Náuseas e enjoos, principalmente matinais, em períodos de jejum muito prolongados ou a cheiros específicos, também são sinais.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais