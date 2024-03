ONU: Campanha "Investir nas Mulheres: Acelerar o Progresso" pede maior financiamento para igualdade de gênero

Neste 8 de março, a ONU Brasil lança a campanha "Investir nas Mulheres: Acelerar o Progresso", convidando todas as pessoas a defenderem investimentos e maior financiamento para a igualdade de gênero.

Segundo a campanha, um dos grandes desafios para atingir a equidade de gênero é a escassez de financiamento, refletida em um déficit anual de 360 bilhões de dólares destinados a medidas que promoveriam a igualdade de gênero. A ação se estenderá pelo Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial (21 de março) e será concluída no Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão e do Comércio Transatlântico de Escravos (25 de março). Ainda segundo a ONU Brasil, a importância desse enfoque está na na necessidade de combater as disparidades persistentes que mulheres negras enfrentam, abordando questões como desigualdade e as diferentes formas de discriminação. "Investir em mulheres negras é fundamental para garantir os direitos das mulheres e meninas em todos os aspectos da vida, sendo a única maneira de construir economias prósperas e justas, assim como preservar um planeta saudável para as gerações futuras.", informa.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.

O Objetivo 5 visa alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, até 2030. Conheça as metas:

5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte

5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos

5.3 Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças e mutilações genitais femininas

5.4 Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais 5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública 5.6 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão 5.a Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais

5.b Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres

5.c Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis