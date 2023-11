Podcast aprofunda discussão sobre gênero, raça e trabalho infantil

No último dia 13, o projeto Criança Livre de Trabalho Infantil lançou o podcast Meninas Negras Livres de Trabalho Infantil Doméstico. A iniciativa visa explicar por que o trabalho infantil assola tantas meninas negras até hoje no país, e de que forma a sociedade pode enfrentá-lo, trazendo a promoção da Educação Antirracista como uma das suas mais potentes estratégias.

Formado por três episódios, o podcast compartilha as reflexões de convidadas que fizeram parte da campanha "Meninas Livres do Trabalho Infantil Doméstico", promovida pelo projeto em parceria com Ministério Público do Trabalho (MPT).

Entre elas, estão Clélia Rosa, pedagoga e especialista em educação, Claziane Pereira de Lima, diretora da Emef Dr. Abrão Huck e membro do Movimento Sol da Paz de Heliópolis, Elisiane Santos, procuradora do MPT e Jaqueline Santos, consultora em equidade de raça e gênero, Juliana Teixeira, autora do livro "Trabalho Doméstico". Quem conduz a narrativa é Roberta Tasselli, gestora da área de Comunicação para o Desenvolvimento da Cidade Escola Aprendiz.

Confira o podcast neste link.