Projeto indica cinco exposições para ampliar o olhar sobre os povos indígenas brasileiros

O projeto Educação e Território, da Cidade Escola Aprendiz, reuniu cinco exposições para ampliar o olhar sobre os povos indígenas brasileiros, em museus do Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), para todas as idades. Confira as indicações elaboradas por Tory Helena, com colaboração de André Nicolau:

1) Museu das Culturas Indígenas

"Com a proposta de resgatar a memória da ancestralidade e do patrimônio histórico dos povos indígenas, a gestão do Museu das Culturas Indígenas é compartilhada com o Instituto Maracá, que reúne nomes como Ailton Krenak.

Recém-inaugurado em São Paulo (SP), o espaço busca o fortalecimento do protagonismo indígena ao promover um lugar de diálogo intercultural, compartilhando mensagens, ideias e saberes milenares. Para realizar visitas, é preciso se inscrever previamente no site.

Além de três exposições temporárias, o espaço também abriga oficinas e encontros: a programação de janeiro inclui contação de histórias com o escritor Daniel Munduruku e um debate com o cineasta guarani Alberto Alvares Tupã Ra'y", informa o projeto Educação e Território.

2) Exposição Nhe'? Porã: Memória e Transformação - Museu da Língua Portuguesa

Em cartaz até 23 de abril no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo (SP), a exposição Nhe'? Porã: Memória e Transformação celebra a diversidade e a riqueza das 274 línguas indígenas faladas atualmente no Brasil. O nome da exposição, organizada por mais de 50 profissionais indígenas, pode ser traduzido da língua Guarani Mbya como "belas palavras" e promove um mergulho nas identidades e histórias dos povos indígenas no Brasil, sem esquecer a trajetória de luta e resistência.

3) Exposição Resistência Já - Museu da USP

Para construir o acervo da exposição Resistência já! Fortalecimento e União das Culturas Indígenas, grupos indígenas das etnias Kaingang, Guarani Nhandewa e Terena revisitaram objetos coletados entre século 19 e o ano de 1947 por antropólogos não-indígenas. A curadoria analisou objetos, vestimentas e fotografias, agora expostas no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP).

4) Nhande Marandu - Uma História de Etnomídia Indígena

No Rio de Janeiro (RJ), o Museu do Amanhã recebe até 26 de fevereiro a exposição "Nhande Marandu - Uma História de Etnomídia Indigena". A mostra visibiliza produções contemporâneas - fotos, videoclipes, filmes, artes visuais e livros - assinadas por artistas e comunicadores indígenas como Brisa Flow e Denilson Baniwa. A curadoria da exposição é de Anápuáka Tupinambá, Takuma? Kuikuro, Trudruá Dorrico e Sandra Benites.

5) Xingu: Contatos - IMS Paulista

A proposta da exposição, em cartaz no IMS Paulista, em São Paulo (SP) é revisar criticamente a história visual da terra e dos povos indígenas do Xingu, primeira terra indígena demarcada oficialmente no Brasil, em 1961. A chave apresentada pela mostra é conectar o acervo de imagens históricas e filmes produzidos por não-indígenas desde o século 19 e com a produção atual de cineastas, artistas e comunicadores indígenas. São parte da exposição, em cartaz até 9 de abril, obras comissionadas a autores indígenas, itens de arquivos públicos e particulares, além de grafismos e narrativas orais do Xingu.